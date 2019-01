ECP holt Rekord, aber verliert Tabellenführung

Jubel-Tänzchen: Thomas Heger feierte mit dem EC Peiting gegen den ERC Sonthofen den zehnten Sieg in Serie. Heger, der in den vergangenen drei Spielen fünf Tore erz ielt hat, erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2.

Zehnter Sieg in Serie

von Thomas Fritzmeier schließen

Die Party geht weiter! Der EC Peiting besiegt harmlose Sonthofer, feiert den zehnten Sieg nacheinander. Die Tabellenführung ist aber trotzdem futsch.

Peiting – EC Peiting, du bist der Wahnsinn! Die Peitinger gewinnen gegen den ERC Sonthofen mit 6:2, feiern den zehnten (!!!) Erfolg in Folge. Damit stellen die Peitinger einen neuen vereinsinternen Sieg-Rekord in dieser Spielzeit auf. Eine längere Erfolgsserie hat in der Oberliga Süd übrigens nur der EV Regensburg vorzuweisen. Von Oktober bis Mitte November gelangen den Oberpfälzern 14 Siege in Folge. Und genau diese Regensburger entpuppten sich gestern Abend als Party-Schreck. Der EVR schoss den EV Weiden mit 9:0 vom Eis, zog aufgrund der besseren Tor-Differenz in der Tabelle am ECP vorbei und ist jetzt mit einem mickrigen Tor Vorsprung Erster.

Der ECP zeigt im ersten Drittel, warum er dreimal so viele Punkte auf dem Konto hat wie die Gäste. Die Peitinger dominieren, zeigen gegen harmlose Gäste teilweise wunderbare Spielzüge. Einziges Manko: Die Chancenverwertung! Milan Kostourek lässt einen Alleingang ungenutzt (4.). Den anschließenden Nachschuss bringt Anton Saal auch nicht über die Linie. Florian Stauder (6.) tunnelt kurz darauf ERC-Keeper Patrick Glatzel. Der Puck trudelt in Richtung Torlinie, wird im letzten Moment aber noch von einem Verteidiger weggeschlagen.

In Überzahl klappt’s dann endlich. Saal legt mustergültig für Simon Maier auf, der direkt abzieht. Die längst überfällige Führung (12.).

Aber auch die Sonthofer, können Tore schießen. Vor allem, wenn man ihnen so viel Platz lässt wie der ECP: Jörg Noack, in der vergangenen Saison noch in Peiting aktiv, darf zu Beginn des zweiten Abschnitts völlig unbedrängt abziehen und nagelt den Puck in den Winkel – 1:1 (21.). Sonthofen ist jetzt im Spiel – und nach einer halben Stunde sogar in Führung! In Überzahl drückt Martin Frolik die Scheibe über die Linie.

Mit viel Dusel gelingt dem ECP der Ausgleich. Ty Morris wird zu Fall gebracht, rutscht auf dem Hosenboden in Richtung ERC-Kasten. Die Scheibe schlittert mit und irgendwie unter ERC-Torwart Glatzel durch. Dominic Krabbat steht richtig, schiebt den Puck über die Linie (34.).

Simon Maier und Thomas Heger (beide 36,) rücken kurz darauf die Verhältnisse endgültig wieder gerade. Die Angreifer stellen binnen 17 Sekunden auf 4:2 für Peiting.

Danach tun die Peitinger noch was fürs Torverhältnis: Anton Saal (39.) und Ty Morris (47.) schrauben das Ergebnis bis zur Schlusssirene auf 6:2 nach oben. Das reicht aber nicht, um die Tabellenführung zu verteidigen.