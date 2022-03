„Es war ein Kampf“: EC Peiting holt sich zweiten Sieg - und die Play-off-Teilnahme

Von: Katrin Kleinschmidt

In Lindau jubelten nur die Peitinger: Der ECP um (in Rot, von links) Ty Morris, Florian Stauder und Marco Habermann setzte sich in den Pre-Play-offs in nur zwei Partien durch. Das Foto entstand im ersten Duell in Peiting. © Foto: Wieland

Dem EC Peiting gelang im zweiten Pre-Play-Off-Duell mit dem EV Lindau ein frühes Tor. Doch dann entwickelte sich eine ganz enge Partie.

Peiting – Peitings Trainer Anton Saal erwähnt es immer mal wieder: Von Nachwuchsspielern erwartet er nicht nur vollen Einsatz, sondern auch, dass sie sich an erfahrenen Spielern orientieren, sich Tipps geben lassen und sie annehmen. Maximilian Söll hat sich mit seinen 20 Jahren im Kader des Eishockey-Oberligisten längst festgespielt, scheint also die Anforderungen zu erfüllen. Sein Treffer zum 1:0 gegen Lindau legt das ebenfalls nahe: Denn da beförderte er den Puck mit viel Schwung und Zielgenauigkeit von der Blauen Linie in den Kasten – ganz so, wie es ECP-Kapitän Andreas Feuerecker ebenfalls gut und häufig fabriziert. Der 30-Jährige war in der Hauptrunde mit 14 Toren der zweitbeste Verteidiger der Liga. Söll hatte vor der zweiten Pre-Play-off-Partie fünf Saison-Treffer in der Statistik stehen. Sein sechster gelang am Sonntag beim EV Lindau, ein wichtiges Tor – es legte den Grundstein für den 5:0-Erfolg. Mit seinem zweiten Sieg gegen Lindau hat Peiting den Einzug in die Play-offs geschafft.

Bis dahin hatte der ECP aber ein hartes Stück Arbeit zu erledigen. „Es war ein Kampf“, sagte Trainer Anton Saal über die Partie, die von Beginn an spannende Szenen auf beiden Seiten bot. „Wir haben einen überragenden Florian Hechenrieder gehabt“, hob der Trainer seinen Goalie hervor. Auch Matthias Nemec, Torwart der „Islanders“, zeigte mehrfach Glanzparaden und verhinderte im ersten Drittel einige Peitinger Torjubel. Nur eben nicht jenen von Söll, der in der sechsten Minute nach Pass von ECP-Topscorer Nardo Nagtzaam traf.

Peitings Erfolgsrezept: stark in Unterzahl, überlegen im Powerplay

Das zweite Drittel begann gleich mit einer Unterzahl für Peiting, nachdem Ty Morris noch vor der Pause mit einem Stockschlag auf sich aufmerksam gemacht hatte und auf die Strafbank verbannt wurde. Der ECP überstand die zwei Minuten gut. Doch er ging noch mit einer zweiten Bürde in diesen Spielabschnitt. In der Pause musste sich Angreifer Marco Habermann behandeln lassen, er fehlte nun – und fällt vielleicht auch für die Play-offs aus. „Er muss zum Röntgen, wir können nicht ausschließen, dass eine Rippe gebrochen ist“, sagte Saal nach dem Spiel. Habermanns Platz nahm ab dem zweiten Drittel Tim Mühlegger ein, der die Reihe um Thomas Heger und Morris ergänzte. Letzterer kassierte in der 27. Minute eine weitere Zwei-Minuten-Strafe. Auch diese überstanden die Peitinger mit einer cleveren Abwehrleistung. Ansonsten aber erarbeiteten sich die Lindauer gute Chancen, waren näher dran am Ausgleich als der ECP am 2:0. Doch Peiting hatte Glück, mit dem Abschluss hatten die „Islanders“ so ihre Probleme – oder scheiterten an Hechenrieder.

In den Play-offs warten nun die „Saale Bulls Halle“

Im letzten Spielabschnitt war damit noch einiges möglich. Morris setzte sich da zum dritten Mal auf die Strafbank, was wieder folgenlos blieb. Wie ein Powerplay geht, zeigte der ECP nur kurz danach. Erst 23 Sekunden war es her, dass der Lindauer Dominik Patocka vom Schiedsrichter in die Kühlbox geschickt worden war, da vollendete Florian Stauder einen Angriff zum 2:0. „Wir hatten ein gutes Unterzahl- und ein gutes Überzahl-Spiel. Ich denke, das war der Schlüssel“, sagte Saal. Sein Team ließ noch drei Tore folgten: Dominic Krabbat traf nach einem perfekten Pass von Lukas Motloch, Thomas Heger verwandelte mit dem Rücken zum Tor stehend und Andreas Feuerecker – wie sollte es anders sein – vollendete von der blauen Linie. Damit waren die Partie und die Pre-Play-offs gelaufen.

Der EC Peiting trifft nun in den Play-offs auf die „Saale Bulls Halle“, die Erster in der Oberliga Nord geworden sind. Der SC Riessersee, der sich mit zwei Siegen gegen den EV Füssen die Play-off-Teilnahme gesichert hat, wird sich mit den Hannover Scorpions messen müssen.

Statistik

EV Lindau 0

EC Peiting 5

(0:1, 0:0, 0:4)

1. Drittel: 0:1 (5:12) Söll (Nagtzaam/Reichert). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 0:2 (46:25) Stauder (Feuerecker/Morris/5-4), 0:3 (48:02) Krabbat (Motloch), 0:4 (55:45) Heger (Gohlke/Winkler), 0:5 (58:34) Feuerecker (Morris). Strafminuten: Lindau 2 + 5 + 20 (Wucher), Peiting 8 + 5 + 20 (Motloch). Schiedsrichter: Mylius, Singaitis; Schwebius, Walther. Zuschauer: 376.

