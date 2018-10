ECP: Souveräner Sieg gegen Sonthofen

von Thomas Fritzmeier schließen

Der Spitzenreiter macht‘s ganz souverän! Der EC Peiting besiegt Sonthofen, bleibt daheim ungeschlagen. Simon Maier trifft wieder doppelt.

Peiting – Das war lässig! Der EC Peiting besiegt den ERC Sonthofen souverän mit 5:2, fährt vor 568 Zuschauern im sechsten Heimspiel der Saison den sechsten Sieg ein. Damit verteidigen die Peitinger Platz eins in der Tabelle.

Alle, die gedacht hatten, die erste Saisonniederlage am vergangenen Sonntag in Rosenheim (4:5) hätte die Peitinger vielleicht ein bisserl aus der Bahn geworfen, die werden am Freitagabend schnell eines Besseren belehrt. Der ECP, der überraschend doch auf Stammkeeper Florian Hechenrieder verzichten muss, spult von Beginn an routiniert sein Programm ab, lässt den Gästen aus dem Allgäu nicht den Hauch einer Chance.

Überragend auf Peitinger Seite: Der KSM-Sturm (Kostourek-Saal-Maier). Das Trio ist nicht einzufangen, spielt die Sonthofener Abwehr im ersten Abschnitt phasenweise schwindlig. Die Paradereihe sorgt auch für den ersten Treffer des Abends. Milan Kostourek bedient Simon Maier, der nur noch ins leere Tor einschieben muss – 1:0 (7.).

Zuvor hatte es schon zweimal gescheppert. Allerdings nur am Pfosten. Thomas Heger (5.) hatte den Puck zweimal binnen zehn Sekunden ans Gestänge geknallt. Mega-Pech für den Youngster.

Mehr Glück haben die Gäste. Ein Kuller-Schuss von Marc Sill rutscht ECP-Keeper Andreas Magg durch die Beine. Der überraschende Ausgleich für die Allgäuer (12.).

Der Tabellenführer aus Peiting rückt die Verhältnisse aber schnell wieder gerade. Marko Babic (25.) sowie Brad Miller (30.), der Abwehr und ERC-Keeper Patrick Glatzel austanzt, schießen den ECP bis zur Mitte des Spiels mit 3:1 in Führung. Mit freundlicher Unterstützung von Torwart Glatzel, der sich den Puck fast selbst reinhaut, legt Anton Saal (37.) im Powerplay noch den vierten Treffer nach.

Spätestens als Maier in doppelter Überzahl mit seinem zweiten Tor des Abends auf 5:1 (40.) erhöht, ist klar: Hier brennt nichts mehr an, der ECP wird den neunten Sieg im zehnten Spiel locker nach Hause bringen.

Im Schlussabschnitt lassen es die Peitinger dann ein bisserl ruhiger angehen, schonen ihre Kräfte fürs schwere Auswärtsspiel am Sonntag in Selb. Sonthofen erzielt so in der Schlussminute noch das 2:5. Am lässigen Sieg des ECP ändert das freilich nichts mehr.