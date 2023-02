40 Minuten geführt, dann der Ausgleich: EC Peiting muss gegen Lindau in die Verlängerung

Von: Katrin Kleinschmidt

Dank an die Fans: Die Spieler des EC Peiting nach dem Sieg gegen Lindau. © Wieland

Ein spannendes Duell haben sich der EC Peiting und der EV Lindau geliefert. Nach 60 Minuten stand es 1:1.

Peiting – Fast 40 Minuten lang hat der EC Peiting am Sonntagabend gegen den EV Lindau geführt – und musste letztlich doch in die Verlängerung. Trainer Anton Saal nahm’s gelassen, immerhin standen am Ende trotzdem ein 2:1-Erfolg und zwei weitere Punkte für den Eishockey-Oberligisten zu Buche. Die Chancen auf die direkte Play-off-Teilnahme über Platz sechs sind sogar gestiegen.

Bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit. Peiting verschlief die ersten zehn Minuten gegen die Lindauer, die zu mehreren Chancen kamen – doch im Abschluss fehlte ihnen das Glück. Als die Gäste eine Zwei-Minuten-Strafe kassierten und Peiting deshalb einen Spieler mehr auf dem Eis hatte, nutzten das die Gastgeber eiskalt aus. Felix Brassard zirkelte den Puck ins EVL-Tor und brachte den ECP damit in Führung. „Die Überzahl hat uns gut getan, wir sind dann besser ins Spiel gekommen“, schilderte Saal nach der Partie.

Starker Safe von Florian Hechenrieder

Zu Beginn des zweiten Drittels verhinderte Goalie Florian Hechenrieder mit einem starken Hechtsprung den Ausgleich der Lindauer. Danach kassierten drei Peitinger in Folge Zwei-Minuten-Strafen. Zum Teil waren nur drei Feldspieler des ECP auf dem Eis, doch Lindau fand kein Durchkommen, war zu harmlos im Angriff. Als im zweiten Teil des Mitteldrittels Lindau zwei Strafen in Folge kassierte, konnten das Peiting ebenfalls nicht nutzen. „Wir hätten das zweite Tor schießen müssen“, sagte Saal. „Und haben es verpasst.“ Somit blieb es bis zur zweiten Pause bei der knappen Führung.

Das letzte Drittel hielt, was die beiden vorangegangenen versprachen: Es blieb spannend. Die Goalies, Peitings Hechenrieder und Lindaus Dieter Geidl, vereitelten noch so manche Chance.

Tobias Beck gelingt der Siegtreffer

Und so, wie es in diesen Minuten für Peiting lief, so erging es zur gleichen Zeit auch den Memmingern, die ebenfalls den sechsten Tabellenrang anvisieren. Sie lieferten sich mit dem EHC Klostersee ein packendes Duell. Memmingen lag zeitweise zurück, ging dann wiederum in Führung – und kassierte kurz vor Schluss den Ausgleich. Die „Indians“ mussten in die Verlängerung. Dort gelang Klostersee der Siegtreffer.

Der EHC hatte also Schützenhilfe geleistet – als Memmingens Spiel vorbei war, führte Peiting 1:0 und hatte noch etwa acht Minuten zu spielen. Der EV Lindau machte Druck – mit Erfolg. Genau fünf Minuten vor Schluss gelang Vincenz Mayr für den EV der Ausgleich.

Auch der ECP musste damit schließlich in die Verlängerung – und machte es besser als Memmingen. Tobias Beck gelang der Schuss ins Glück, der nach 62:39 gespielten Minuten das 2:1 und damit den Sieg bedeutete. „Kompliment“, sagte Saal an sein Team gerichtet, „dass das noch geklappt hat.“

Statistik

EC Peiting n.V. 2

EV Lindau 1

(1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1. Drittel: 1:0 (16:28) Brassard (Morgan/Besl/5-4). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 1:1 (55:00) Mayer (Sevcenko/Dosch). Verlängerung: 2:1 (62:39) Beck (Diebolder/Miller). Strafminuten: ECP 8, EVL 8. Schiedsrichter: Westrich, Votler. Zuschauer: 503.