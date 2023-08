EC Peiting startet beim Vizemeister - Vorfreude auf Testspiel gegen die Panther

Von: Roland Halmel

Teilen

Hohe Hürde gleich zum Auftakt: Die Peitinger (in roten Trikots, hier Lukas Gohlke im Duell im vergangenen Februar) beginnen die Saison mit dem Gastspiel beim amtierenden Oberliga-Vizemeister Weiden. © Holger Wieland

Das Trockentraining ist beendet. Bald geht‘s für die Spieler des EC Peiting aufs Eis. Zum Start in die Oberliga hat der Spielplan den Peitingern einen dicken Brocken beschert.

Peiting – Nur wenige Tage nachdem der EV Füssen als 13. Mannschaft die Lizenz für die Oberliga Süd erhalten hatte, veröffentlichte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Spielpläne der Oberliga Nord und Süd für die Saison 2023/24. „Am Rahmenterminkalender mussten nachträgliche Anpassungen vorgenommen werden, weil sich die Anzahl der teilnehmenden Teams geändert hatte,“ erklärte der DEB. Die Saisonstarts bleiben jedoch unverändert.

Peitings Trainer froh über den Verbleib von Füssen in der Oberliga

In der Oberliga Nord geht es am 21. September mit der Eröffnungspartie los. Eine Woche später, am Donnerstag, 28. September, startet die Oberliga Süd mit der Partie Deggendorfer SC gegen DEL2-Absteiger Bayreuth Tigers in die Saison. Tags drauf folgen die weiteren Begegnungen des ersten Spieltags. „Wir sind froh, dass Füssen die Lizenz bekommen hat, schließlich ist es eine Mannschaft aus unserer Gegend und die Derbys bei beiden Vereinen bringen immer viele Zuschauer“, sagt Peitings Trainer Ty Morris, dessen Mannschaft die Spielzeit mit einem Gastspiel bei den Blue Devils Weiden eröffnet.

Saisonstart für Peiting beim amtierenden Vizemeister Weiden

Das Team des ehemaligen Peitinger Trainers Sebastian Buchwieser erreichte in der vergangenen Saison das Oberliga-Finale, in der Finalserie (Best of five) mussten sich die Oberpfälzer jedoch den Starbulls Rosenheim mit 1:3 geschlagen geben. Damit war der Traum vom Aufstieg in die DEL2 geplatzt, Am Sonntag, 1. Oktober, folgt dann das erste Heimspiel der Peitinger gegen den Höchstadter EC. „Unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse der teilnehmenden Oberliga-Vereine, haben wir für beide Staffeln einen ausgewogenen Spielplan erstellt. Wir freuen uns auf die neue Saison und auf viele attraktive Spiele“, erklärte Markus Schubert, der Leiter DEB-Spielbetrieb.

Keine Spielpause für die Oberliga während des Deutschland-Cups

Beide Staffeln spielen eine Doppelrunde, die im Süden auch während des Deutschland-Cups in der ersten Novemberwoche nicht unterbrochen wird. „Für unsere Mannschaft mit vielen Spielern, die arbeiten, ist der Spielplan ohne Deutschland-Cup Pause und mit neun Partien unter der Woche schon eine Belastung“, räumt Morris ein. Die Hauptrunde endet am 25. Februar 2024. Anschließend folgt innerhalb einer Woche das Pre-Play-off für die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn. Am 3. März 2024 starten die Play-offs mit den Achtelfinal-Partien, die im Modus „Best of Five“ über Kreuz zwischen der Oberliga Nord und der Oberliga Süd ausgetragen werden.

Ab dem Viertelfinale in der Oberliga erstmals „Best of seven“

Ab dem Viertelfinale werden alle weiteren Play-off-Serien erstmals im „Best of seven“-Modus ausgespielt. Der Oberliga-Meister wird spätestens am 28. April 2024 gekürt. Ein Play-down wird in dieser Saison nicht ausgetragen. Das bedeutet: Sowohl im Norden als auch in der Südstaffel wird es keinen sportlichen Absteiger geben. „Die Tatsache, dass ab dem Viertelfinale im Modus ,Best of seven’ gespielt wird, verspricht noch mehr spannende Partien für die Fans“, sagt Schubert zur Modusänderung.

Videobeweis Light künftig in allen Meisterschaftsspielen möglich

Neu ist auch der so genannte Videobeweis Light. Dieser kam vergangene Saison nur in den Play-off-Spielen zur Anwendung, künftig kann er dies in allen Meisterschaftsspielen – sofern der Heimverein die notwendigen Voraussetzungen hierfür besitzt. Diese Klubs sind nach aktuellem Stand in der Oberliga Süd Bayreuth Tigers, Heilbronner Falken, Blue Devils Weiden, Tölzer Löwen, Deggendorfer SC, SC Riessersee und ECDC Memmingen.

Vorfreude auf das Testspiel gegen DEL-Klub Augsburger Panther am 3. September

Beim ECP läuft aktuell die Eisbereitung, die in dieser Woche abgeschlossen werden soll. Danach können die Spieler freiwillig trainieren. Erste offizielle Trainingseinheit auf Eis ist am kommenden Montag, 28. August. Am 2. September absolvieren die Peitinger ihre erste Testpartie im Salzburger Land bei den Eisbären in Zell am See aus der Alps Hockey League, einer Liga mit Klubs aus Österreich, Slowenien und Italien. Einen Tag später (Sonntag, 3. September, 15 Uhr) folgt bereits der Höhepunkt der Testspielserie mit dem Heimspiel gegen DEL-Klub Augsburger Panther. „Das ist eine coole Sache für den Verein und die Jungs“, so Morris. Der Peitinger Trainer freut sich über das Duell gegen den neuen Kooperationspartner, das im Rahmen eines Stadionfests ausgetragen wird. „Das wird ein Höhepunkt für uns, zu dem hoffentlich viele Zuschauer kommen“, so Morris.

Oberliga Süd

Freitag, 29. September

Blue Devils Weiden - EC Peiting

Sonntag, 1. Oktober

EC Peiting - Höchstadter EC

Freitag, 6. Oktober

EC Peiting - Heilbronner Falken

Sonntag, 8. Oktober

Passau Black Hawks - EC Peiting

Freitag, 13. Oktober

EC Peiting - EV Lindau

Sonntag, 15. Oktober

Tölzer Löwen - EC Peiting

Freitag, 20. Oktober

EC Peiting - SC Riessersee

Sonntag, 22. Oktober

Bayreuth Tigers - EC Peiting

Freitag, 27. Oktober

EC Peiting - EV Füssen