Für die Vier

ECP trifft auf Verfolger

Der Endspurt ist eingeläutet. Sechs Spieltage vor dem Ende der Meisterrunde hat der EC Peiting alle Trümpfe in der Hand, kann am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Playoff-Heimrecht machen.

Peiting – Zwei sind noch im Rennen, nur einer wird es schaffen: In der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga spitzt sich der Kampf um Platz vier (Heimrecht in den Playoffs) zu. Der EC Peiting und der Deggendorfer SC liefern sich seit Wochen ein heißes Fernduell. Am Sonntag (18 Uhr in Peiting) stehen sich die Teams nun im direkten Vergleich gegenüber, können dem Konkurrenten wichtige Punkte klauen. Am kommenden Freitag gibt’s dann schon das Rückspiel in Deggendorf.

Momentan haben die Peittinger alle Trümpfe in der Hand, liegen mit zwei Punkten vor den zuletzt schwächelnden Niederbayern (siehe Kasten rechts). Holen sie auch am Sonntag einen Dreier, würde der Vorsprung bei dann noch vier ausstehenden Partien schon fünf Punkte betragen. ECP-Coach Sebastian Buchwieser will der Partie aber nicht zu viel Bedeutung zumessen. „Momentan ist noch alles offen. Auch wenn wir am Sonntag nicht gewinnen sollten, haben wir noch eine gute Chance auf Platz vier“, sagt er. „Aber wir möchten natürlich gewinnen. Das ist in jedem Spiel unser Ziel.“

Um für genügend Unterstützung von den Rängen zu sorgen, haben sich die Verantwortlichen der Peitinger eine besondere Aktion einfallen lassen: Im Vorfeld verschickten sie 400 Freikarten an die örtlichen Sportvereine. „Diese Ticketaktion soll eine Anerkennung für die Arbeit der Vereine und die Leistungen der Sportler sein, auch der ECP gehört ja zu dieser großen Sportfamilie. Sie soll auch ein Zeichen der Verbundenheit sein. Viele Sportler sind ja zugleich in mehreren Sportarten aktiv“, heißt es von Seiten des ECP.

Bevor es zum „kleinen Showdown“ gegen Deggendorf kommt, müssen die Peitinger aber noch die Pflicht erledigen, ihr Auswärtsspiel beim Tabellenletzten in Landshut gewinnen. „Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gestimmt haben, ist der EVL ein gutes Team“, sagt Buchwieser. „Es wird sicher nicht einfach.“

Buchwieser, der auf einen (fast) vollen Kader zurückgreifen kann, wird in Landshut mit vier Reihen in die Partie starten, allen Akteuren Spielpraxis verschaffen. „Es ist wichtig, dass alle Spieler im Rhythmus bleiben, so für die Playoffs fit sind“, sagt er.

Es fehlen: Florian Stauder (am Freitag gesperrt, am Sonntag wieder dabei), Ben Warda (Saisonende nach Schulterluxation)

DIE GEGNER AM WOCHENENDE

EV LANDSHUT

Spielbeginn: an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Eisstadion am Gutenbergweg in Landshut

Zum Gegner: Seit fünf Spielen wartet der EV Landshut schon auf einen Sieg. In der gesamten Meisterrunde konnte das Team von Trainer Alexander Serikow nur zwei Spiele gewinnen, ist mittlerweile bis auf Platz acht abgerutscht. Topscorer ist Max Hofbauer (39 Punkte). Von den bisherigen vier Duellen gegen den ECP gewann der EVL nur eines.

DEGGENDORFER SC

Spielbeginn: am Sonntag um 18 Uhr im Peitinger Eisstadion

Zum Gegner: Das Team von Ex-ECP-Trainer John Sicinski ist der ärgste Rivale der Peitinger im Kampf um Rang vier und das damit verbundene Heimrecht in den Playoffs. Zuletzt schwächelten die Niederbayern aber, holten aus den vergangenen vier Partien nur vier Punkte. Topscorer ist Kyle Gibbons mit 64 Punkten. Von den bisherigen zwei Duellen gegen den ECP gewann der DSC eines.