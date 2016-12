Wilde Weihnachten für den ECP

Vier Spiele binnen acht Tagen

Peiting - Besinnliche Festtage – gibt’s nicht für den EC Peiting. Rund um Weihnachten ist der Terminplan voller denn je. Binnen der kommenden acht Tagen erwarten die Peitinger vier Spiele – aber nur zwei Gegner.

Nach dem Frühstück ist Schluss mit Weihnachtszauber. Für Sebastian Buchwieser beginnt dann wieder das wahre Leben. Den Trainer des EC Peiting hält es nicht mehr zuhause. Buchwieser zieht es ins Eisstadion. Training steht auf dem Programm. Ein lockeres Aufwärmen für das Derby in Bad Tölz, später am Abend.

Es ist kein gewöhnlicher Spieltag. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Traditionell einer der zuschauerträchtigsten Spieltage der Saison. Die Tölzer werben seit Wochen für die Partie, wollen 3000 Zuschauer ins Stadion locken. Und es ist Spiel zwei in einem wahren Spielemarathon, der die Peitinger rund um die Feiertage erwartet. Am heutigen Freitag kommt Sonthofen, am Montag geht es nach Tölz, am Mittwoch folgt das Rückspiel im heimischen Stadion gegen die Tölzer Löwen, bevor es am Freitag wieder nach Sonthofen geht. „Es wird eine anstrengende Woche“, sagt Buchwieser. Man könnte sagen: Auf den ECP warten wilde Weihnachten.

Trainiert wird nur auf Sparflamme. Regeneration, ein bisserl Schnellkraft, mehr nicht. Wichtig: Die Spieler sollen in den Einheiten Spaß haben, so während der anstrengenden Tage auch im Kopf fit bleiben. „Das ist wichtig“, sagt Buchwieser.

Für ihn selbst gilt das natürlich auch. Ob ihm das gelingt? Fraglich. Ganz abschalten wird der Trainer selbst während der Festtage nicht. Selbst an Heiligabend werden seine Gedanken hin und wieder um den Klub, die nächsten Spiele kreisen, gesteht er.

Buchwieser wird sich das Hirn zermartern, wie sein Team die Mannschaften aus Tölz und Sonthofen schlagen kann. Beide gehören nicht zu den Lieblingsgegnern der Peitinger. In den bisherigen Duellen holte der ECP nur zwei Punkte. Beide gegen Sonthofen. Gegen Tölz gingen sie jeweils leer aus. „Wir müssen in allen Partien bereit sein, 60 Minuten zu Vollgas geben – und den Gegner respektieren“, sagt er. Das sei seiner Mannschaft gerade gegen Sonthofen nicht immer gelungen.

In den kommenden acht Tagen soll nun alles besser werden. Setzt sein Team die Vorgaben um, gibt’s bestimmt eine schöne Bescherung an diesen wilden Weihnachten.

Es fehlen: Simon Maier (Kreuzbandriss), Lukas Gohlke (Kreuzbandriss), Ben Warda (Schulterluxation), Tim Rohrbach (Gehirnerschütterung)

DIE GEGNER AM WOHENENDE

ERC SONTHOFEN

Spielbeginn: am Freitag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im Eisstadion Peiting

Zum Gegner: Der ERC Sonthofen kommt – und wie. Seit der Länderspielpause Anfang November befinden sich die Allgäuer, die zwischenzeitlich sogar Letzter waren, im Höhenflug, haben in neun der vergangenen zwölf Partien gepunktet. Dank des geschenkten Dreiers aus Schönheide (wir haben berichtet) liegt der ERC nur noch zwei Punkte hinter einem Playoff-Platz. In den bisherigen Duellen gegen den ECP holten die Sonthofener vier Punkte. In Peiting unterlagen sie 4:5 nach Verlängerung, das Heimspiel entschieden sie mit 4:1 für sich. Topscorer der Allgäuer ist Chris Stanley (26 Punkte).

TÖLZER LÖWEN

Spielbeginn: am Montag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der Hacker-Pschorr-Arena in Bad Tölz.

Zum Gegner: Diese aktuelle Serie der Tölzer Löwen ist durchaus beeindruckend. In den vergangenen acht Spielen haben die Isarwinkler immer gepunktet, in dieser Zeit nur einmal verloren (2:3 n.V. gegen Weiden). Zudem wurden reihenweise Top-Teams wie Deggendorf, Selb und Regensburg besiegt. Der Lohn: Rang zwei in der Tabelle. Auch die Bilanz gegen den ECP kann sich sehen lassen: Beide bisherigen Vergleiche gingen an die Löwen (5:0, 3:2). Topscorer ist Jordan Baker (31 Punkte).