ECP: Feuerecker stoppt Pleiten-Serie

Matchwinner: Andreas Feuerecker traf in Sonthofen zum späten Sieg für den EC Peiting.

Overtime-Sieg in Sonthofen

von Thomas Fritzmeier schließen

Abwärtstrend gestoppt! Der EC Peiting feiert endlich wieder einen Sieg, gewinnt in Sonthofen. Held des Abends: Verteidiger Andreas Feuerecker. Und auch ein Rückkehrer trifft.

Peiting – Dieser Erfolg ist Balsam für die geschundene Peitinger Eishockey-Seele! Der ECP gewinnt in Sonthofen mit 3:2 nach Verlängerung, holt nach vier Pleiten in Serie endlich wieder einen Sieg. Verteidiger Andreas Feuerecker trifft in der zweiten Minute der Overtime, beendet damit die Mini-Krise des ECP.

Und das trotz der Verletzungsseuche. Im Allgäu müssen die Peitinger auf vier Stammkräfte verzichten. Neben den Langzeit-Verletzten Manuel Bartsch (Schulter) und Tim Rohrbach (Fußgelenk) fallen kurzfristig auch noch Keeper Florian Hechenrieder und Kapitän Anton Saal aus.

Ex-Peitinger trifft

Die schlechten Nachrichten reißen auch zu Beginn der Partie nicht ab. Nach nicht mal 15 Minuten liegt der ECP mit 0:2 zurück. Sonthofen hatte sein zweites Powerplay genutzt, um in Führung zu gehen: Daniel Rau zieht ab, Michel Maaßen fälscht ab – drin (10). ECP-Keeper Andreas Magg ist ohne Abwehrchance. Ausgerechnet der Ex-Peitinger Martin Guth (27), mittlerweile schon in der vierten Spielzeit beim ERC, legt nach, erhöht mit einem Handgelenkschuss auf 2:0 (14.). Der erste Saisontreffer des ERC-Angreifers.

Comebacker gelingt Anschlusstreffer

Anfang des Mitteldrittels jubeln endlich die Peitinger. Sie wollen den Puck hinter der Torlinie gesehen haben. Schiedsrichter Thorsten Lajole sieht das anders, gibt den vermeintlichen Treffer nicht. Pech für den ECP.

Ein paar Minuten später liegt die Scheibe wieder im Netz. Diesmal gibt’s keine Diskussionen. Comebacker Florian Stauder hatte die Scheibe im Powerplay abgefälscht, zum 1:2 (26.) getroffen. Milan Kostourek – nach einem Mega-Solo über die komplette Eisfläche – sorgt für den Ausgleich (32.). Der Tscheche mit dem verkürzt-verlängerten Schläger hat damit in jedem der vergangenen fünf Partien getroffen.

Das war’s dann aber wieder mit den Toren. Im Schlussabschnitt bringt kein Team die Scheibe über die Linie. Es geht in die Verlängerung.

Dort sorgt Feuerecker mit seinem Siegtreffer für Balsam für die ECP-Seele.

Das könnte Sie auch interessieren: EA Schongau gewinnt Keller-Duell gegen Pegnitz.