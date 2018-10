ECP: Fünf Gründe für Peitings Höhenflug

Ungeschlagener Spitzenreiter

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting fliegt unaufhaltsam durch die Oberliga Süd. Fünf Siege am Stück sprechen für sich. Die Heimatzeitung kennt die Gründe für den Super-Start der Peitinger.

Gnadenlose Knipser

In bisher fünf Partien feuerten die Peitinger 118 Mal aufs gegnerische Tor. 31 Mal landete der Puck im Kasten. Heißt: Jeder vierte Versuch war drin. Effektiver ist keine Mannschaft in der Oberliga Süd. Die besten Torschützen der Peitinger sind Simon Maier und Milan Kostourek. Beide Angreifer, die heuer in einer Reihe spielen, haben schon sechs Treffer erzielt. Sie führen auch die Torjägerliste der Oberliga Süd an.

ECP-Coach Sebastian Buchwieser: „Wir gehen in dieser Spielzeit mehr vors Tor, setzen besser nach. Deshalb bekommen wir mehr Nachschüsse, schießen auch ,dreckige’ Tore.“

Super Torwart

Dass Florian Hechenrieder einer der besten Torhüter der Oberliga Süd ist, ist kein Geheimnis. Gefühlt wird der mittlerweile 32-Jährige jede Saison noch ein bisserl besser. In vier Partien kassierte er bisher nur fünf Gegentore. Zweimal blieb er sogar schon komplett ohne Gegentreffer. Kein Torhüter der Oberliga Süd ist besser.

Buchwieser: „Florian ist brutal ehrgeizig, will immer besser werden. Er ist immer fokusiert. Und was viele nicht wissen: Er ist, obwohl er eigentlich eher introvertiert ist, auch ein echter Anführer in der Kabine.“

Starke alte „Neue“

Auch hier spielen Simon Maier (31) und Milan Kostourek (35) eine entscheidende Rolle. Maier hatte vergangene Saison immer noch mit den Folgen seines Kreuzbandrisses aus dem Jahr 2016 zu kämpfen, wirkte häufig etwas gehemmt. Jetzt ist der Bad Bayersoier wieder der „Alte“, trifft aktuell wie er will. Kostourek sammelte in der Vorsaison zwar viele Punkte, tauchte in zahlreichen Spielen aber auch komplett ab. Im Sommer stand der Tscheche deshalb sogar auf der Kippe. Wie zu hören war, wäre man beim ECP nicht unglücklich gewesen, wenn er seinen bestehenden Vertrag aufgelöst hätte. Tat er aber nicht. Zum Glück für den ECP. Zumindest nach aktuellem Stand der Dinge.

Buchwieser: „Simon war bisher unser bester Spieler. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Auch Milan ist gut in die Saison gestartet. Die beiden harmonieren in der neu formierten Reihe gemeinsam mit Anton Saal sehr gut.“

Perfektes Überzahl

Schon in der Spielzeit 2017/18 gehörte das Überzahl-Spiel zu den absoluten Stärken der Peitinger. Daran knüpfen sie in dieser Spielzeit nahtlos an. Mit einer Erfolgsquote von 31 Prozent führen sie die Oberliga Süd in dieser Statistik an.

Buchwieser: „Wir haben im Vergleich zur Vorsaison nur eine Kleinigkeit verändert. Bisher sieht das im Powerplay schon recht gut aus.“

Dreckige Siege

In den vergangenen Spielzeiten hatten die Peitinger immer mal wieder mit vermeintlich schwächeren Gegner Probleme. Sie spielten zu lässig, schenkten so Punkte her. Auch am Sonntag gegen Höchstadt agierten die Peitinger lange zu lässig. Der große Unterschied zu den vergangenen Spielzeiten: Der ECP siegte am Sonntag trotzdem.

Buchwieser: „Früher hatten wir so eine Partie wohl nicht gewonnen. Jetzt sind wir aber in der Lage, den Hebel umzulegen und ein schwächeres Spiel für uns zu entscheiden.“

Fakten zum Top-Start

Top-Ausbeute: Fünf Spiele, fünf Siege – der EC Peiting ist als einziges Team der Oberliga Süd noch ohne Punktverlust.

Top-Angriff: 31 Mal haben die Peitinger schon getroffen. Damit stellen sie den besten Angriff der gesamten Oberliga Süd.

Top-Abwehr: In fünf Partien kassierten die Peitinger nur neun Gegentore – und damit die wenigsten aller Mannschaften. In zwei Spielen blieb das Team schon komplett ohne Gegentor.

Top-Powerplay: Fast jede dritte Überzahl-Chance nutzen die Peitinger zu einem Treffer. Mit der aktuellen Erfolgsquote von exakt 31 Prozent kann kein Team der Liga mithalten.