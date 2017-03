ECP siegt dank Schlussminuten-Wahnsinn

Peiting ringt Deggendorf nieder

von Thomas Fritzmeier schließen

Was für ein Krimi! Der EC Peiting bezwingt Deggendorf, holt sich den ersten Matchball. Simon Maier trifft in den Schlussminuten doppelt, sichert den Sieg und bringt die den ECP ganz nah ans Viertelfinale.

Peiting – 122 Sekunden vor Schluss ist Deggendorf endlich erlegt. Die Halle bebt. Simon Maier (58.) hatte gerade zum 4:3 für den EC Peiting getroffen, damit vor die Entscheidung gesorgt. 52 Sekunden später legt er sogar noch nach, erzielt mit seinem Empty-Net-Tor den 5:3-Endstand in einem hoch spannenden Eishockey-Thriller. Damit führen die Peitinger in der Playoff-Serie mit 2:1, können am Freitag beim Deggendorfer SC den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Bevor aber gefeiert wird, erleben die Zuschauer eine wechselhafte Partie. Der ECP ist zu Beginn hellwach, zeigt die von Trainer Sebastian Buchwieser geforderte Intensität. Kampf und Körperspiel sind in den ersten Minuten Trumpf – und zwar auf beiden Seiten. Deggendorf hält dagegen, steckt nicht zurück – ist aber kurz unkonzentriert. Nach einem schlechten Wechsel der Gäste behält Alex Winkler die Übersicht, schickt Florian Stauder und Lukas Gohlke auf die Reise. Stauder legt nochmal quer, Gohlke versenkt den Puck im leeren Tor – 1:0 (8.). Und der zweite Streich lässt nicht lange auf sich warten: Anton Saal schnappt sich in Überzahl im Mitteldrittel die Scheibe, umkurvt zwei Verteidiger, schaut DSC-Keeper Sandro Agricola aus, schlenzt den Puck überlegt zum 2:0 (10.) unter die Latte. Schöner geht’s kaum.

Peiting ist in der Offensive stark und abgezockt – in der Defensive aber wieder zu sorglos. Sylvester Radlsbeck (12.) schlüpft durch zwei Verteidiger hindurch, hat die erste gute Chance für die Gäste. Patrik Beck und Kyle Gibbons (beide 14.) sind ebenfalls nah dran am Anschlusstreffer. Kurz darauf liegt die Scheibe im Peitinger Tor. Einen perfekt gespielten Angriff hatte Sergej Janzen mit dem 1:2 (18.) vollendet.

Das zweite Drittel hat kaum begonnen, da steht es auch schon 2:2. Zwei Peitinger können Curtis Leinweber nicht stoppen. Deggendorfs Top-Stürmer lupft den Puck ins kurze Kreuzeck. Nach dem Ausgleich machen die Deggendorfer mächtig Dampf. Peiting rennt nur noch hinterher. Vom Einsatzwillen der Anfangsphase ist kaum noch was zu sehen. Aber: Die Gäste sind in der Defensive keineswegs sattelfest, ermöglichen dem ECP so immer wieder beste Chancen. Gohlke (26.) scheitert jedoch an Agricola. Tim Rohrbach (29.) trifft nur die Latte.

Im Powerplay schlägt der DSC dann zu. Stefan Ortlof fälscht einen Janzen-Schuss ab – 3:2 (33.) für die Gäste. Stauder (34.) und Dominic Krabbat (36.) haben noch vor der Pause gute Gelegenheiten, wieder auf Unentschieden zu stellen. Beide bringen den Puck aber nicht im Tor unter.

In der Kabine setzt Buchwieser seine Mannschaft wieder auf die richtige Schiene. Der ECP ist im Schlussdrittel wieder im Playoff-Modus, drängt auf den Ausgleich – und der gelingt: Krabbat, bester Peitinger an diesem Abend, greift ganz tief in die Trickkiste, schießt DSC-Keeper Agricola gegen den Rücken. Von dort prallt die Scheibe ins Tor – 3:3 (45.).

In den Schlussminuten gibt’s dann das große Finale mit Hauptdarsteller Simon Maier. Der Stürmer trifft doppelt, sichert den Sieg und bringt die Halle zum Beben.