ECP verliert Top-Spiel: Viel Spektakel, keine Punkte

eishockey: Oberliga süd

von Thomas Fritzmeier schließen

Das gab’s noch nie in dieser Spielzeit! Der EC Peiting verliert das Top-Spiel gegen die SB Rosenheim, kassiert erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Serie. In einem hochklassigen Spiel macht ein Ex-Meister den Unterschied.

Peiting – Sekunden nach der Schlusssirene steigt Manuel Kofler von seinem Podest. Der Trainer-Riese (1,92 Meter) der Starbulls Rosenheim hatte das hochdramatische Spitzenspiel seiner Mannschaft gegen den EC Peiting fast 60 Minuten von einer Bierkiste aus verfolgt. Wahrscheinlich, um einen besseren Überblick auf das Geschehen auf dem Eis zu haben. Während Kofler nach der Partie den Weg nach unten antritt, geht es für sein Team nach oben. Dank des 5:3-Erfolgs im Spitzenspiel gegen den ECP klettern die Rosenheimer auf Platz eins der Oberliga Süd. Peiting rutscht auf Platz vier ab.

Es ist ein Eishockey-Feuerwerk von der ersten bis zur letzten Minute. Der erste Kracher explodiert schon nach 62 Sekunden. Peitings Simon Maier hämmert den Puck im Powerplay aus kurzer Distanz in den Torwinkel. Perfekter Start für die Gastgeber.

Rosenheim beeindruckt das wenig. Der Tabellenführer schlägt schnell zurück – weil ECP-Keeper Florian Hechenrieder patzt. In Unterzahl kann er einen harmlosen Schlenzer von Tobias Draxinger (dreimal Meister mit Berlin) nicht festhalten. Die Scheibe trudelt von seiner Stockhand aus in hohem Bogen ins Tor (6.). Beim zweiten Treffer der Gäste gibt’s nichts zu halten für Hechenrieder: Michael Fröhlich schickt Michael Baindl. Der legt quer zum mitgelaufenen Draxinger – 2:1 (8.). Kurz vor der Pause zeigt die Peiting, warum es das beste Powerplay-Team der Liga ist: Ty Morris passt zu Florian Stauder – drin. 2:2 (20.).

In der Kabine holen die Mannschaften nur kurz Luft. Dann geht die wilde Fahrt in die zweite Runde. In einem Höllentempo geht es hoch und runter. Bestes Beispiel: In Unterzahl stürmen drei Peitinger auf einen SBR-Verteidiger zu, bringen den Puck aber nicht im Kasten unter. Im direkten Gegenzug sind sogar vier Rosenheimer auf und davon, haben nur einen ECP-Spieler vor sich. Die Bullen scheitern ebenfalls (25.).

Martin Andrä (Spitzname: Bäcker) sorgt dann für ein Sahneschnittchen. Der Angreifer kommt von der Strafbank, knallt die Scheibe halbhoch zum 3:2 (37.) ins Tor. 46 Sekunden vor Drittelende hat Morris die Mega-Chance, die Führung auszubauen, bekommt einen Penalty zugesprochen. Aber der Deutsch-Kanadier versemmelt.

Milan Kostourek macht’s im Schlussabschnitt auch nicht besser, wird von SBR-Keeper Luca Endres mit einem Super-Reflex gestoppt (47.). Die vergebenen Chancen rächen sich. Draxinger zieht trocken ab – 3:3 (49). Nur 97 Sekunden später klingelt’s wieder im Peitinger Kasten: Draxinger hält von der Blauen einfach mal drauf. Jussi Nättinen bekommt seinen Schläger an den Puck, lenkt ihn unhaltbar ins Netz. Und es kommt noch derber für den ECP. Draxinger zündet mit seinem vierten Treffer (53.) des Abends den letzten Kracher des Eishockey-Feuerwerks.