Heger-Doppelpack lässt Peiting jubeln

ECP gewinnt Top-Spiel

von Paul Hopp schließen

Im dritten Anlauf hat es für den EC Peiting geklappt: Dem Oberliga-Spitzenreiter gelingt der erste Saisonsieg über die Starbulls Rosenheim. Thomas Heger schießt dabei zwei ganz wichtige Tore.

Peiting – Ein Tor Vorsprung im Eishockey ist nicht viel, doch die ECP-Fans sind schon siegessicher. „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, skandieren sie. Die Rosenheimer haben zwar gerade den 3:4-Anschluss erzielt (59.), doch gleich darauf kassiert Gäste-Spieler Tobias Draxinger eine Zwei-Miunten-Strafe. Problemlos bringt den ECP die letzten Sekunden über die Zeit. Mit 4:3 (1:2, 0:0, 3:1) gewinnt er das Spitzenspiel gegen die Starbulls.

Den Beginn des Topspiels bestimmen – unter den Augen von Ex-Nationalspieler Joachim „Butzi“ Reil – die Gäste. Dominik Draxlberger setzt nach wenigen Sekunden den ersten Schuss aufs ECP-Tor. Im Gegenzug zieht Kapitän Anton Saal ab, das war es dann fürs Erste mit Peitinger Angriffen. In der Folge geht es zumeist in Richtung Peitinger Gehäuse.

Rosenheims Chase Witala darf von rechts außen unbedrängt vor Keeper Florian Hechenrieder fahren und stochert den Puck zum 1:0 ins Netz (6.). Kurz darauf passt Draxlberger maßgenau vors ECP-Tor, Ex-DEL-Spieler Draxinger vollendet mit der Schläger-Rückseite zum 2:0 (11.). Bei Peiting funktioniert zumindest das Powerplay: Die erste Überzahl bringt den 1:2-Anschluss (14.); erzielt durch Marko Babic nach guter Vorarbeit von Milan Kostourek und Anton Saal. Bis zur Pause verläuft das Geschehen dann ausgeglichen.

Das zweite Drittel verläuft absolut ausgeglichen, in hohen Tempo geht es hin und her. Beide Seiten erspielen sich gute Chancen. In der Defensive können sich die Peitinger einmal mehr auf einen sicheren Keeper Hechenrieder verlassen. Die Peitinger sind mehrmals nah dran am Ausgleich. Den Schuss von Babic klärt Rosenheims Keeper Lukas Steinhauer mit einem sehenswerten Save (25.). Danach scheitern binnen Sekunden Florian Stauder und Ty Morris, der das leere Tor verfehlt (29.). In Unterzahl (33.) muss der ECP einige gefährliche Situationen überstehen. Gerade als Peiting wieder komplett ist, steht Simon Maier völlig frei vor dem „Starbulls“-Tor, schießt aber den Keeper an (35.). Eine weitere Unterzahl überstehen die Gastgeber problemlos.

Ins Schlussdrittel startet der ECP überragend: Geburtstagskind Andreas Feuerecker trifft nach 50 Sekunden zum 2:2. Danach schlägt Peiting erneut im Powerplay zu: Rob Brown zieht ab, Thomas Heger staubt ab – es steht 3:2 (48.). Ein Rosenheimer Puckverlust im eigenen Drittel führt zum Peitinger 4:2; die Vorarbeit von Lukas Gohlke nutzt Heger eiskalt (52.). Kurz vor Schluss gerät Peiting in Unterzahl, Keeper Hechenriesder pariert die Schüsse von Frosch und Witala glänzend. Rosenheim nimmt den Torwart vom Eis, prompt fällt das 3:4. Doch mehr lässt Peiting nicht zu.