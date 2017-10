Landshut schießt Peiting von der Spitze

Auswärtspleite für den ECP

Die Tabellenführung ist futsch! Der EC Peiting verliert in Landshut, kassiert die zweite Auswärtspleite der Saison – und ist die Spitzenposition der Oberliga Süd nach nur einer Woche wieder los.

Peiting – Der Spitzenreiter-Schreck hat wieder zugeschlagen! Vor knapp einer Woche stürzte der EV Landshut die Starbulls Rosenheim vom Thron der Oberliga Süd, verhalf dem EC Peiting damit zur Tabellenführung. Gestern Abend kickten die Niederbayern nun die Peitinger von der Spitze. Beim EVL unterlag der der ECP mit 1:4 und rutschte auf Platz zwei ab.

Der Auftakt verläuft bei den Peitingern noch nach Wunsch. Dominic Krabbat baut auf, schickt Ty Morris und Simon Maier auf die Reise. Morris täuscht einen Querpass an, schießt frech flach in die kurze Ecke – 1:0 (4.). So kann man mal loslegen.

Peitings Top-Star trifft übrigens am liebsten gegen seinen Ex-Verein. Drei seiner fünf Saisontore erzielte der 33-Jährige, der von 2009 bis 2011 und noch mal von 2013 bis 2015 für den EVL auf dem Eis stand, gegen die Niederbayern.

Maier (10.), der von Krabbat grandios in Szene gesetzt wird, hat kurz darauf das 2:0 auf dem Schläger. Engelbrecht muss sich gewaltig strecken, rettet in höchster Not. Am EVL-Keeper beißt sich im ersten Abschnitt auch Florian Stauder (14.) die Zähne aus.

Doch Landshut ist ein ganz harter Brocken. Der EVL geht ein immenses Tempo, fordert dem ECP alles ab – und die Peitinger patzen. Max Hofbauer (26.) und der erst 17-jährige Alexander Ehl (27.) knallen binnen 105 Sekunden den Puck zweimal ins ECP-Tor, drehen die Partie. Shooting-Star Ehl knipst kurz vor der Pause erneut, verwandelt ganz cool einen Alleingang zum 3:1 (38.) für die Niederbayern.

In der Pause versucht ECP-Coach Sebastian Buchwieser seine Jungs wieder auf die richtige Schiene zu setzen. Zur Erinnerung: Im Hinspiel vor zwei Wochen drehten die Peitinger im Schlussabschnitt richtig auf, trafen fünfmal in den letzten 20 Minuten, machten aus einem 1:1 einen 6:2-Erfolg.

Diesmal gibt’s kein Comeback des ECP. Im Gegenteil. Landshut legt noch nach. Stefan Reiter erhöht auf 4:1 (53.), sorgt für den Endstand.