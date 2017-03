Der EC Peiting kann gegen die Tölzer Löwen einfach nicht gewinnen

Bitter für den EC Peiting: Die Tölzer jubeln, Josef Reiter hat zum 3:0 für die Gastgeber getroffen. Am Ende stand für die Peitinger die sechste Niederlage gegen die Isarwinkler in dieser Saison.

Eishockey: Oberliga Meisterrunde

Ersatzgeschwächte Peitinger zeigen Moral, müssen sich den Tölzer Löwen aber geschlagen geben Peiting. Es bleibt dabei: Der EC Peiting kann in dieser Saison gegen die Tölzer Löwen nicht gewinnen. Auch das sechste Derby zum Abschluss der Meisterrunde geht verloren.

Peiting/Bad Tölz – Die Peitinger, die durch die kurzfristigen Ausfälle von Thomas Zeck, Florian Hechenrieder, Ty Morris und Martin Andrä, die alle angeschlagen sind und geschont werden, stehen von Beginn an mächtig unter Druck. Andy Magg, der an seinem 20. Geburtstag erneut den ECP-Kasten hütet, hält sein Tor in der Anfangsphase aber sauber. Die neu sortierten Gäste setzen zwischendurch ein paar Nadelstiche, wie etwa die Chance von Simon Maier (2.), der aus kurzer Distanz drüber zielt.

Mit einem Abstaubertor bei einem Konter gehen die Tölzer durch Johannes Sedlmayr (9.) schließlich in Führung. Danach drängen die ebenfalls ersatzgeschwächten Löwen, die unbedingt Platz eins verteidigen wollen, weiter. Die ECP-Abwehr steht aber stabil und lässt wenig zu.

Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs passen sie nicht auf, als Klaus Kathan (17.) seinem Gegenspieler enteilt und der 40-Jährige aus spitzem Winkel zum zweiten Tölzer Tor einnetzt. Auf der Gegenseite vergibt kurz davor Dominic Krabbat (15.) eine gute Möglichkeit der Gäste. Die haben dann aber auch noch Glück, nicht deutlicher in Rückstand zu geraten: Andreas Feuerecker lässt sich von Sedlmayr (18.) die Scheibe abluchsen. Der Löwen-Stürmer zielt danach aber um Millimeter vorbei.

In der Drittelpause findet ECP-Coach Sebastian Buchwieser offensichtlich die richtigen Worte. Sein Team geht im Mittelabschnitt engagierter und mutiger zu Werke. Der ECP stört früher und zwingt die Löwen zu Fehlern. Jonas Lautenbacher (24.) und Anton Saal (25.) verpassen den Anschlusstreffer nur knapp.

Abgeklärter zeigen sich dagegen die Hausherren. Gleich die erste gute Möglichkeit im zweiten Drittel verwertet Stefan Reiter (27.), der gegen den ECP offensichtlich am liebsten trifft, bei einem neuerlichen Konter zum 3:0. Danach hat Magg Glück, dass bei einem Gewühl (29.) vor dem Kasten der Puck nicht im Tor landet.

Trotz des deutlichen Rückstands lassen die Peitinger die Köpfe nicht hängen. Sie bemühen sich um Resultatsverbesserung. Maier (32.) mit einem abgefälschten Schuss, Fabian Dietz (33.) und Krabbat (34.) zielen aber nicht genau genug, um Markus Janka im Tölzer Kasten zu überwinden.

Im Schlussdurchgang setzen die Hausherren auf Verwaltungsmodus. Der ECP beweist weiter Moral und will den Ehrentreffer. Feuerecker (47.) und Stauder (53.) lassen gute Möglichkeiten aus. Löwen-Coach Axel Kammerer sieht sich sogar gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Kurz danach scheitert Krabbat (55.) einmal mehr an Janka. Im Gegenzug prallt Reiter (55.) in Magg und die Scheibe an den Pfosten. Nach der letzten Chance der Gäste für Jörg Nock (56.) erwischt es dann noch Fabian Weyrich, der nach einem unnötigen Check in der Bande landet und mit einer Schulterverletzung vom Eis muss. Ein unerfreulicher Abschluss, eines unerfreulichen Abends für den ECP.

Roland Halmel