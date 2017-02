Gutes Zeugnis für den ECP

Oberliga Meisterrunde

Der EC Peiting marschiert, baut seine Siegesserie weiter aus – und verdient sich gute Noten von Eishockey-Lehrer Sebastian Buchwieser.

Peiting – Sebastian Buchwieser ist im Stress. Der Trainer des EC Peiting, der nebenbei noch als Lehrer arbeitet, musste in den vergangenen Tagen Zwischenzeugnisse schreiben, seine Schüler bewerten. Keine einfach Aufgabe. Und viel Arbeit.

Leichter ist es da schon, die Leistungen seines Teams zu bewerten. Das baute am vergangenen Wochenende seine Siegesserie auf nun fünf Erfolge in Folge aus, marschiert mit Riesen-Schritten in Richtung Playoff-Heimrecht. Wie also würde Lehrer Buchwieser die aktuellen Vorstellungen seiner Mannschaft benoten? „Gut, also eine 2“, sagt Buchwieser. Warum keine 1? „Weil wir noch besser spielen können. Noch mehr Potenzial haben. Und das erste Drittel in Landshut verpennt haben.“

Auch im Hinblick auf den bisherigen Saisonverlauf passt die Note 2 eigentlich recht gut zu den Peitingern. In 42 Partien sammelte das Buchwieser-Team 75 Punkte, schoss 151 Tore. Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit holte das Team unter seinem damaligen Coach John Sicinski 71 Punkte in 40 Spielen (die Hauptrunde war damals kürzer), erzielte 141 Treffer. Leistungsniveau also gehalten. Vielleicht sogar leicht gesteigert. Schließlich plagten sich die Peitinger heuer mit vielen Verletzten herum, mussten unter anderem lange auf Torjäger Simon Maier verzichten.

Eine glatte eins verdiente sich am Wochenende übrigens ECP-Kapitän Anton Saal. Der Bad Bayersoier erzielte drei der insgesamt sieben Peitinger Tore, bereitete zudem einen weiteren Treffer vor.

Das Zwischenzeugnis der Peitinger kann sich also schon mal sehen lassen. Aber: Abgerechnet wird freilich erst am Schuljahresende, nach den abschließenden Prüfungen. Im Eishockey sind das die Playoffs. Dass der ECP dabei ist, ist lange klar. Dass der Gegner der Deggendorfer SC mit Ex-Coach Sicinski sein wird, ist ebenfalls fast sicher. Welche Note die Peitinger sich dort verdienen werden, weiß aber nicht mal Lehrer Buchwieser.