Peiting mit Kampfsieg und starkem Keeper in Höchstadt

Eishockey: Oberliga-Meisterrunde

Nach dem Krimi im Freitagsspiel gegen Memmingen hatten Fans und Verantwortliche des EC Peiting gehofft, in Höchstadt ein ruhigeres, souveräneres Spiel zu erleben.

Peiting – Als vermeintlicher Favorit sind die Peitinger von Trainer Sebastian Buchwieser in die Partie gegangen. Mit einem Schlagschuss hat Andi Feuerecker in der ersten Minute die erste Chance für den ECP, der sich im Gegenzug bei einer Höchstadter Möglichkeit auf Florian Hechenrieder im Kasten verlassen kann. Wenig später scheitert Ty Morris am HEC-Keeper, und Brad Miller setzt einen sehenswerten Schuss an die Latte. Die Zuschauer bekommen ein munteres und flottes Spiel zu sehen mit Chancen auf beiden Seiten. Nur Tore fallen im ersten Drittel eben nicht.

Nach der Pause kommen die Peitinger druckvoller aus der Kabine, scheitern aber zunächst – wie im ersten Drittel – immer wieder am starken Höchstadter Keeper Philipp Schnierstein. In der 24. Minute bricht Peitings Youngster Pius Seitz dann den Torfluch: Auf Zuspiel von Wayne Lucas erzielt Seitz sein erstes Oberliga-Tor im Trikot des EC Peiting. Glück haben die Gäste dann wenige Sekunden später, als ein Schuss der Höchstadter an den Pfosten von Peitings Kasten donnert (26.).

Am seidenen Faden hängt Peitings Führung, als Vitali Aab eine Riesenchance hat (27.). Der EC Peiting jedoch zeigt seine Qualität, startet den direkten Gegenangriff, und Milan Kostourek lässt Schnierstein keine Chance (28.).

Die Stimmung bei den Höchstadter Fans sinkt deutlich, aber auf dem Eis geben sich die Hausherren noch lange nicht geschlagen, auch wenn einiges darauf hindeutet, dass sich der Favorit mit gestärktem Selbstvertrauen durch die Führung durchsetzen wird. Und die Führung des ECP wackelt auch, als er für einige Sekunden eine doppelte Unterzahl überstehen muss. Aber das gelingt, auch wieder durch starke Paraden von Hechenrieder, der im weiteren Verlauf des zweiten Drittels deutlich mehr zu tun hat als sein Gegenüber auf Höchstadter Seite.

Es bleibt ein munteres und intensives Spiel, bei dem die Scheibe hin- und hergeht, Tore wollen trotz der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Wobei die Hausherren im Schlussabschnitt aggressiver wirken und ein Chancenplus verzeichnen können, obwohl auch die Peitinger immer wieder gefährlich vors Höchstadter Tor kommen.

Es bleibt auch in den letzten Minuten spannend, weil der ECP die Führung nicht ausbaut, und Höchstadt weiter das Peitinger Tor bedrängt. Zum Ende hin hält das Buchwieser-Team den HEC vom eignen Kasten fern und sichert so den Sieg.