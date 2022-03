Nach holprigem Start erfüllt EC Peiting seine Pflichtaufgabe - Zwei Youngster treffen

Von: Katrin Kleinschmidt

Zwei Peitinger Youngster trafen gegen die Landsberger: Maximilian Söll (vorn, hier gegen Passau) erzielte sein fünftes, Louis Postel (hinten) sein erstes Saisontor. © René Säuberlich

Wichtige Punkte im Kampf um Platz sechs hat sich Eishockey-Oberligist EC Peiting am Sonntag gesichert. Doch die Anfangsphase in Landsberg war holprig - ebenso wie die Schlussminuten.

Peiting – Nach der Pleite vom Freitag war klar: Am Sonntag müssen die Eishockeyspieler des EC Peiting liefern, um sich für die anstehenden Play-offs bestmöglich platzieren zu können. Und der Oberligist lieferte, gewann 5:3.

Doch die Partie „ging denkbar ungünstig los“, gab ECP-Trainer Anton Saal zu. Zwar hatte Shane Heffernan nach nur 15 Sekunden die erste Chance für den ECP auf dem Schläger, doch Landsbergs Goalie Michael Güßbacher war hellwach. Landsberg ging gleich zum Gegenangriff über, einen Schuss von Patrik Rypar fälschte sein Teamkollege Nicolas Strodel zum 1:0 für die Hausherren ab. Der ECP leistete sich danach ein paar Unsicherheiten in der Verteidigung, Landsberg markierte einige Fehlpässe, hektisch ging es hin und her. Als Mika Reuter vor dem Peitinger Tor zu Fall gebracht wurde, forderten die Gastgeber eine Strafe – doch die Schiedsrichter ließen weiterspielen, und so konterte der ECP flott. Ein Querpass von Lukas Gohlke prallte von einem Landsberger Schläger zum 1:1 ins Tor. Zwei Minuten später verwertete Dominic Krabbat ein Zuspiel von Nardo Nagtzaam zum 2:1 – Peiting hatte die Partie zu seinen Gunsten gedreht.

EC Peiting: Magg statt Hechenrieder im Tor

Im zweiten Drittel gelang es den Peitingern, mehr Ruhe aufs Eis zu bringen und das Spiel in die Hand zu nehmen. Für ECP-Goalie Andreas Magg wurde es etwas übersichtlicher – er hütete das Peitinger Tor, nachdem sich Florian Hechenrieder am Freitag gegen Riessersee am Rücken verletzt hatte. Im Spiel nach vorn lief’s für Peiting nun immer besser, es taten sich einige Chancen auf. Allein zwei für Andreas Feuerecker, als sich die Landsberger gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen eingehandelt hatten. Doch die Peitinger konnten die doppelte Überzahl auf dem Eis nicht nutzen. Der erste Schuss von Kapitän Feuerecker wurde abgewehrt, der zweite ging vorbei. Es folgten in den kommenden Minuten noch einige gute Gelegenheiten für die Gäste. Doch lange verpassten sie es, ihren Vorsprung auszubauen. Ein 18-Jähriger richtete es schließlich: Louis Postel traf zum 3:1 – und sorgte dafür, dass die Peitinger auch etwas Zählbares aus ihrer Überlegenheit machten. „Das hat uns gut getan“, gab Saal zu.

Zum Schluss wird Peiting wieder „bequem“

Zu Beginn des letzten Drittels setzte sich das nächste Peitinger Talent in Szene. Der 20-jährige Maximilian Söll stellte mit einem Schlenzer von der Blauen Linie auf 4:1 – bei all’ den Paraden, die HCL-Goalie Güßbacher zuvor gezeigt hatte, sah er in dieser Szene nicht gut aus. Auch seine Vorderleute patzten kurz darauf, ließen die Peitinger munter kombinieren – Marco Habermann erhöhte im Powerplay auf 5:1. Die zwei Landsberger Tore, die nun noch folgten, waren ebenso unbedeutend wie unnötig. „Wir wurden bequemer, waren nicht mehr so zielstrebig“, sagte Saal zu den beiden Gegentreffern kurz vor Schluss. Doch das Polster war dick genug, Druck kam keiner mehr auf.

Zumindest nicht in diesem Spiel. Mit Blick auf die Tabelle bleibt’s aber spannend. Höchstadts Sonntags-Partie war ausgefallen, Riessersee gewann gegen Füssen mit 3:1. Damit ist Peiting im spannenden Schlussspurt weiter Achter.

Statistik

HC Landsberg 3

EC Peiting 5

(1:2, 0:1, 2:2)

1. Drittel: 1:0 (0:57) Strodel (Rypar/Wagner), 1:1 (12:50) Gohlke (Heger/Heffernan), 1:2 (14:49) Krabbat (Nagtzaam/Reichert/4-4). 2. Drittel: 1:3 (38:23) Postel (Gohlke/Habermann). 3. Drittel: 1:4 (42:00) Söll (Nagtzaam/Reichert), 1:5 (43:44) Habermann (Morris/Heffernan/5-4), 2:5 (51:25) Wagner (Neal/Erdt), 3:5 (59:45) Reuter (Carciola/Nättinen/5-4). Strafminuten: Landsberg 12 – Peiting 6. Schiedsrichter: Fendt, Harrer; Jung, Ernst. Zuschauer: 497.