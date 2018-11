Peitinger Pleite in Landshut

In der Abwehr gefordert: ECP-Stürmer Ty Morris half bei der Niederlage in Landshut ein Drittel lang als Verteidiger aus.

Niederlage in Niederbayern

Dritte Pleite in Folge! Der EC Peiting verliert in Landshut, kassiert in Niederbayern eine klare Niederlage. Im Mittelpunkt steht ein verteidigender Stürmer.

Peiting – Ty Morris ist am Freitagabend überall unterwegs. Links, rechts, vorne, in der Mitte – und meistens sogar hinten! Richtig gelesen. Peitings Offensiv-Künstler hilft bei der 1:5-Niederlage in Landshut in der Defensive aus, verteidigt an der Seite von Rob Brown.

(Verteidiger)-Not, dem ECP stehen nur fünf Abwehrspieler zur Verfügung, macht eben erfinderisch. Und manchmal sogar Stürmer zu Verteidigern!

Morris nach 20 Minuten wieder im Sturm

Nach 20 Minuten ist das Experiment aber schon wieder beendet – auch, weil Morris vorne gebraucht wird. Ohne ihn hatten die neuformierten Angriffsreihen der Peitinger im ersten Drittel quasi nichts zustande gebracht.

Im Gegensatz zu den Gästen! Landshut wirbelt die (Not-)Abwehr des ECP immer wieder durcheinander, hat zahlreiche gute Chancen. Eine davon versenkt der erst 18-jährige Luis Schinko. Der Sohn von Ex-Nationalspieler Thomas Schinko lenkt einen harten Pass von Alexander Ehl zum 1:0 (10.) ins Tor.

Im Mitteldrittel ist Morris wieder vorne unterwegs. Und direkt am Ausgleich beteiligt. In Überzahl leitet er den Treffer von Milan Kostourek (23.) mit ein – 1:1.

Doppelpack und krasser Fehlpass

Das Remis hält nicht lange. Peiting, das jetzt nur noch vier Verteidigern spielt, kassiert binnen 38 Sekunden zwei Gegentore. Marc Schmidpeter und Alexander Ehl (beide 25.) schießen Landshut wieder in Führung, stellen auf 3:1. Und es wird sogar noch schlimmer: Julien Pelletier (33.) schraubt das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe.

Ein krasser Fehlpass von Morris leitet dann die Entscheidung ein: Der Deutsch-Kanadier steht hinter dem eigenen Kasten, will die Scheibe quer durchs eigene Drittel nach vorne spielen. Eigentlich ein absolutes No-Go! Morris versucht’s trotzdem. Und wird bestraft. Max Forster fängt die Scheibe ab, schiebt zum 5:1-Endstand (51.) ein.

Gutes Comeback von Lautenbacher

Positiv aus Sicht des ECP: Jonas Lautenbacher, der nach über sechs Monaten Pause sein Comeback feiert, macht eine ordentliche Partie. Der Angreifer empfiehlt sich für weitere Einsätze, wird im Heimspiel am Sonntag gegen Rosenheim sicher wieder dabei sein.