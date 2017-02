Sechster Sieg in Serie

EC Peiting baut Serie aus

Die Serie hält. Im Duell der Teams der Stunde setzt sich der EC Peiting gegen den ersatzgeschwächten EV Regensburg nach einer zwischenzeitlichen deutlichen Führung in einem Herzschlagfinale durch. Seit sechs Spiele ist der ECP jetzt ungeschlagen – und auf dem besten Weg zum Playoff-Heimrecht.

Von Roland Halmel

Peiting – „Mit Kampf haben wir den Sieg ins Ziel gebracht“, zeigt sich ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach der Zitterpartie erleichtert. Eine Drei-Tore-Führung der Peitinger hätte fast nicht gereicht, da Regensburg in der Schlussphase in Überzahl noch einmal mächtig aufkam. „Die Strafzeiten haben uns in Bedrängnis gebracht räumt Buchwieser ein. Ein Empty-Net-Treffer zum 6:4-Sieg macht den Peitinger Erfolg gegen Regensburg dann aber perfekt.

„Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen und hätten eigentlich deutlicher führen müssen“, lobt ECP-Coach Sebastian Buchwieser sein Team. Aus mehreren guten Chancen macht der Gastgeber aber nur eine 1:0-Führung durch den Überzahltreffer von Florian Stauder (5.) der EVR-Goalie Peter Holmgren per Bauerntrick überwindet. Lukas Gohlke (11.) und Stauder (12.) verpassen es im Anschluss, bei besten Gelegenheiten nachzulegen.

„Dann sind wir überheblich geworden, haben Pässe hinter dem Rücken und ähnliche Sachen gemacht. Das ist nicht unser Spiel“, ärgert sich der ECP-Trainer. Dadurch kommt Regensburg ins Spiel zurück. In Überzahl schnürt der EVR die Hausherren ordentlich ein, bis Barry Noe (18.) zum 1:1 trifft.

Den Schwung nehmen die Oberpfälzer auch ins zweite Drittel mit. Florian Hechenrieder im Peitinger Kasten hat alle Hände voll zu tun, das Unentschieden festzuhalten. Die Gäste kommen zu Chancen im Minutentakt. Effektiver zeigt sich der ECP. Mitten in der Drangphase der Regensburg nutzt Martin Andrä einen stark herausgespielten Konter (25.) zum 2:1. Die zweite Führung hält aber nicht lange, da sich die ECP-Abwehr unsortiert zeigt und Peter Flache (27.) im Nachschuss das 2:2 markiert.

Danach bleiben die Gäste am Drücker. Jubeln darf aber wieder der ECP-Anhang – und das gleich dreimal in sieben Minuten. Aus spitzem Winkel überlistet Ty Morris (31.) zunächst Holmgren zum 3:2. Kurz danach nutzt Andrä (35.) einen kapitalen Fehlpass der Gäste im eigenen Drittel zum vierten Peitinger Tor. In Überzahl fälscht schließlich Dominic Krabbat (37.) einen Morris-Schuss zum 5:2 ab. „Der ECP hat aus vier Chancen drei Tore gemacht“, ärgert sich EVR-Coach Doug Irwin, der wenig später zusätzliche Sorgenfalten bekommt. Sein Torhüter Holmgren muss nach einem Zusammenprall mit Milan Kostourek mit einer Kopfverletzung vom Eis.

Sein Ersatz, Cody Brenner, hält seinen Kasten dann zu Beginn das Schlussdurchgangs bei einigen guten Möglichkeiten der Hausherren sauber. „Da haben wir das Spiel kontrolliert“, lobt Buchwieser. Das Aufbäumen der Oberpfälzer bleibt zunächst aus. Erst eine Spieldauerstrafe gegen Fabian Dietz, dessen hoher Stock Benedikt Böhm eine blutige Nase beschert, macht das Spiel noch mal spannend. Nachdem sich im Anschluss zwei weitere Peitinger Strafzeiten einfangen nutzen Nikola Gajovsky (57.) und erneut Noe (59.) die doppelten Überzahlsituationen zu zwei Toren.

Irwin nimmt danach seinen Torwart vom Eis, um den Ausgleich zu erzwingen. Das gelingt nicht. Brad Miller macht vier Sekunden vor dem Ende mit dem 6:4 in das verwaiste Gehäuse alles klar.