Erster Einsatz für reaktivierten Rob Brown in Peiting: „Er tut uns sehr gut“

Von: Katrin Kleinschmidt

Lob vom Kapitän: Andreas Feuerecker (l.) beglückwünscht Tim Mühlegger nach seinem Treffer. © Wieland

Gegen den EHC Klostersee stand Rob Brown erstmals wieder im Trikot des EC Peiting auf dem Eis. Und durfte gleich jubeln. Auch Marco Habermann ist zurück.

Peiting – Die Nerven behalten: Das ist für den EC Peiting derzeit wichtig, um den sechsten Platz in der Eishockey-Oberliga zu verteidigen – denn über diesen gelingt der sichere Einzug in die Play-offs. Damit stand am Sonntagabend eine Pflichtaufgabe an, denn Schlusslicht EHC Klostersee gastierte in Peiting. Seinen Auftrag erfüllte der ECP mit Bravour, gewann 5:0. „Wichtige Punkte. Gutes Spiel“, fasste Trainer Anton Saal die Partie zusammen.

Sie hatte kaum begonnen, da brachte Sam Payeur seine Peitinger in Führung. Der Angreifer schoss den Puck nach 47 Sekunden ganz frech – und für EHC-Goalie Philipp Hähl überraschend – ins Gehäuse. So kalt erwischt mussten sich die Grafinger erst einmal wieder fangen.

Peiting mit Abschlussschwäche

Sie hatten es schwer gegen Peitings gut stehende Verteidigung. Für die lief erstmals der reaktivierte Rob Brown auf – und der stand von Beginn an sicher. „Er findet ziemlich leicht rein“, sagte Saal. „Er tut uns sehr gut.“

Ebenso wie Marco Habermann, der nach seiner Verletzungspause zurück auf dem Eis ist – und in der Anfangsphase gegen Klostersee gleich eine gute Chance hatte. Doch der ECP musste nach dem frühen Führungstreffer einige Zeit auf den nächsten Torerfolg warten. „Wir haben eine Abschlussschwäche grad“, urteilte Saal. Klostersee strahlte allerdings noch weniger Torgefahr aus.

EC Peiting lässt gegen Klostersee nichts anbrennen

Im zweiten Drittel änderte sich das. Da hatten Marc Bosecker und Raphael Käfer gute Gelegenheiten für den EHC. „Da hat man gemerkt, dass das Spiel kippen kann“, sagte Saal. Tat es nicht, weil Klostersee seine Chancen nicht nutzen konnte. Auf der anderen Seite scheiterten die Peitinger David Diebolder und zwei Mal Lukas Gohlke am EHC-Schlussmann Hähl. Erst in der 35. Minute musste sich der Grafinger Goalie geschlagen geben. Einen Schuss Habermanns parierte er zwar, doch der abgeprallte Puck landete vor dem Schläger von Thomas Heger, der auf 2:0 erhöhte. Kaum eine Minute später gelang Tim Mühlegger mit seinem ersten Saisontor das 3:0.

Im letzten Drittel ließen sich die Peitinger das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen. Payeur und Gohlke bauten den Vorsprung sogar auf 5:0 aus, der ECP agierte sicher und selbstbewusst. Zur Zufriedenheit des Trainers Anton Saal: „Haben sie gut gemacht.“

Statistik

EC Peiting 5

EHC Klostersee 0

(1:0, 2:0, 2:0)

1. Drittel: 1:0 (0:47) Payeur (Brassard/Beck). 2. Drittel: 2:0 (34:26) Heger (Habermann/Bartsch), 3:0 (35:34) Mühlegger (Brassard/Feuerecker). 3. Drittel: 4:0 (40:46) Payeur (Brassard/Weyrich), 5:0 (46:16) Gohlke (Besl/Beck/5-4). Strafminuten: ECP 10+5, EHC 16. Schiedsrichter: Moosberger, Haas. Zuschauer: 347.