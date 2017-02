Peitings Heimserie hält

ECP besiegt Sonthofen

Auswärts kann der EC Peiting in dieser Saison gegen den ERC Sonthofen nicht gewinnen. Die Heimserie gegen die Allgäuer hält aber. Im dritten Spiel im eigenen Stadion gab es gegen die Bulls den dritten Sieg.

von Roland Halmel

Peiting – „Das war heute eine starke Leistung der gesamten Mannschaft“, zeigte sich ECP-Coach Sebastian Buchwieser, der erstmals in dieser Spielzeit mit dem kompletten Kader antreten konnte, nach dem 3:1-Sieg zufrieden. „Gegen einen guten Gegner haben wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert“, freute sich Buchwieser, dass sich sein Team im Gegensatz zum letzten Heimspiel keine Schwächephase leistete.

Die mit vier Sturmreihen agierenden Peitinger starten auch hellwach in die Partie. Ty Morris sorgt schon nach sieben Sekunden für die erste Torgelegenheit. In der Folge geben die Hausherren den Ton an. Aus der Überlegenheit schlagen sie aber kein Kapital, da sie im Abschluss zu ungenau bleiben. Bei zwei Überzahlsituationen steht das ERC-Tor unter Dauerbeschuss. Gästegoalie Patrick Glatzel lässt sich aber nicht bezwingen. „Er hat uns im Spiel gehalten“, gab es dafür auch Lob von Sonthofens Coach Heiko Vogler.

Die Allgäuer sorgen im ersten Drittel nur vereinzelt für Gefahr, da die Peitinger gut nach hinten arbeiten und wenig zulassen.

Ein schön herausgespielter Konter bringt den ECP schließlich kurz vor Drittelende die überfällige Führung. Morris bedient Milan Kostourek (18.), und der bugsiert die Scheibe zum 1:0 über die Linie.

Aus der Kabine kommt danach Sonthofen, die ohne Mike Neal und Fabio Carciola auskommen müssen – , Ersterer verabschiedete sich unter der Woche Richtung Nordamerika und der DEL2-Neuzugang fehlte erkrankt – mit mehr Schwung. Vladimir Kames (22.) lässt mit seinem Hammer von der Blauen auch gleich den ECP-Kasten klingeln. Fast im Gegenzug darf aber der Peitinger Anhang in der gut gefüllten Eishalle jubeln. Thomas Zeck schickt Martin Andrä auf die Reise, und der lässt mit einem platzierten Schuss in den Winkel Glatzel keine Abwehrchance. „Ein Traumtor“, so Vogler anerkennend.

Danach verpassen es die Hausherren bei weiteren Möglichkeiten nachzulegen. Durch die Spieldauerstrafe gegen Florian Stauder, der Fabian Voit im ERC-Drittel in die Bande checkt, geht der Spielfluss bei den Peitingern etwas verloren. Nach einer guten Chancen des Ex-Peitingers George Kink (34.), die Florian Hechenrieder pariert, ist der ECP-Goalie kurz danach beim Anschlusstreffer von Sonthofens Top-Scorer Chris Stanley (34.), der bei 4-gegen-4 trifft, chancenlos. Eine weitere Unterzahl überstehen die Gastgeber dann aber unbeschadet.

Im Schlussdurchgang verpasst Kostourek (43.) bei einem Alleingang die Vorentscheidung. Die Partie bleibt so spannend, weil Sonthofen alles versucht, um auszugleichen. Zwingende Aktionen der Gäste lassen die gut verteidigenden Peitinger aber kaum zu.

Die fünfte Strafzeit gegen den ERC bringt dann die Entscheidung. Der ehemalige Sonthofener Jörg Noack fälscht im Powerplay einen Schuss von Andreas Feuerecker zum 3:1 (56.) ab. Auch die Herausnahme von Glatzel zwei Minuten vor dem Ende kann den unterm Strich verdienten ECP-Sieg nicht verhindern.