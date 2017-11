Peiting gewinnt Penalty-Krimi

Auswärtssieg in Weiden

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting gewinnt auch das zweite Spiel nach der Länderspiel-Pause, setzt sich knapp nach Penaltyschießen durch. Ty Morris verwandelt, sorgt so für den Zusatzpunkt.

Peiting - Zweites Spiel, zweiter Sieg! Der EC Peiting bleibt nach der Länderspielpause in der Erfolgsspur. Nach dem überzeugenden 6:2-Erfolg am Freitag gegen den Deggendorfer SC (hier geht‘s zum Spielbericht) legt die Mannschaft von ECP-Coach Sebastian Buchwieser in Weiden nach, gewinnt mit 4:3 nach Penaltyschießen. Florian Stauder, Simon Maier und Ty Morris treffen in der regulären Spielzeit für den ECP. Im Penaltyschießen sorgt Morris für die Entscheidung.

Dank des Erfolges schieben sich die Peitinger in der Tabelle auf Platz fünf nach vorne.