Peiting gewinnt Penalty-Premiere

ECP dreht Spiel in Landshut

von Thomas Fritzmeier schließen

Er bleibt das Comeback-Team der Liga: Der EC Peiting dreht in Landshut binnen 15 Sekunden einen Rückstand in ein Unentschieden und holt sich im Penaltyschießen noch den Zusatzpunkt.

Peiting – Bis gestern Abend kannten die Spieler das EC Peiting das Penaltyschießen nur aus dem Training. Im bisherigen Saisonverlauf waren ihre Partien immer nach 60 Minuten oder in der Verlängerung entschieden worden. In der 41. Partie der Spielzeit 2016/17 durften (oder mussten) die Peitinger nun erstmals ins Penaltyschießen – und blieben ganz cool. Simon Maier verwandelte den entscheidenden Penalty zum 3:2 und sicherte den Peitingern einen wichtigen Auswärtssieg.

Die Anfangsphase der Partie gehört aber den Landshutern. Sie spielen von Beginn an mutig mit, kämpfen wie wild, übernehmen das Kommando. Peiting kommt in den ersten Minuten überhaupt nicht ins Rollen, ist fast nur in der Defensive gefordert.

Spielerisch läuft beim ECP, der ohne den gesperrten Florian Stauder auskommen muss, zunächst wenig. Erst im Powerplay kommen die Peitinger gefährlich nach vorne, haben die ersten nennenswerte Chancen. Ty Morris (9.) bringt den Puck aus aber kurzer Distanz nicht im EVL-Kasten unter. Simon Maier (10.) trifft nur das Außennetz. Auf der anderen Seite mogelt Verteidiger Silvan Heiß die Scheibe über die Linie. Der Sohn von Ex-ECP-Coach Peppi Heiß kann freistehend abziehen, tunnelt Torwart Florian Hechenrieder – 1:0 (17.).

Und es wird noch bitterer für den ECP: Nur 20 Sekunden nach dem Seitenwechsel schlagen die Gastgeber erneut zu. Valentin Kopp darf ungehindert einen Nachschuss zum 2:0 verwandeln.

Der Gegentreffer ist ein Weckruf für den ECP. Das Team von Sebastian Buchwieser setzt anschließend zu einem wahren Sturmlauf an, belagert das Tor der Landshuter, feuert aus allen Lagen. Einziger Schönheitsfehler: Kein Schuss findet den Weg ins Tor.

Die entscheidende Frage vor dem letzten Drittel: Können die Comeback-Könige aus Peiting auch diesmal die Partie drehen? Chancen dazu sind auf jeden Fall vorhanden. In Unterzahl ist Morris (44.) alleine durch, scheitert aber an Patrick Berger. Der EVL-Keeper wehrt auch noch den Nachschuss von Tim Rohrbach mit einer Glanzparade ab.

Kurz darauf muss Berger den Puck binnen 15 Sekunden zweimal den Puck aus dem Netz holen. Martin Andrä hatte aus kurzer Distanz zum 1:2, Anton Saal im Fallen zum 2:2 (beide 48.) getroffen. Danach passiert nicht mehr viel. Kein Team will den entscheidenden Fehler machen, den Punkt noch hergeben.

In der Overtime hat Landshut zweimal den Siegtreffer auf dem Schläger, scheitert aber an Hechenrieder. Erstmals in dieser Saison geht damit eine Partie mit Peitinger Beteiligung ins Penaltyschießen. Bei seiner Penalty-Premiere behält der ECP auch gleich die Oberhand. Maier trifft als einziger Schütze, sichert den Peitingern so den Zusatzpunkt.