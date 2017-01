Peiting im Glück, Pech für Maier

ECP siegt in Waldkraiburg

Peiting - Der EC Peiting beendet seine Durststrecke, holt nach zuletzt drei sieglosen Spielen, in Waldkraiburg wieder einen Dreier. Simon Maier muss bei seinem Comeback frühzeitig zum Duschen.

So kann das neue Jahr beginnen: Der EC Peiting gewinnt 3:0 in Waldkraiburg, beendet seine sieglos Serie. Peiting in Partylaune – aber einer konnte sich nicht so richtig freuen: Simon Maier. Der Angreifer, der nach 294 Tagen Verletzungspause sein Comeback im Trikot der Peitinger gibt, ist der Pechvogel des Abends. Kurz vor Spielende kassiert er nach einer unglücklichen Aktion eine Spieldauerdisziplinarstrafe, muss frühzeitig in die Kabine. Seine für Freitag geplante Heimpremiere fällt damit aus.

Die Peitinger erwischen einen Hammer-Start, liegen schon nach vier Minuten in Front. Dominic Krabbat hatte abgezogen, Anton Saal die Scheibe abgefälscht, für EHC-Keeper Björn Linda unkontrollierbar gemacht. Den Nachschuss stochert Saal, mit jetzt 15 Treffern Top-Torjäger der Peitinger, über die Linie. Milan Kostourek (11.) hat die große Chance, die Führung auszubauen. Den strammen Schuss des Tschechen entschärft Schlussmann Linda mit einem starken Reflex.

Der ECP steht im ersten Drittel auch in der Defensive bombensicher. Waldkraiburg, das zuletzt vier Mal in Folge gewonnen hatte, kommt in der Offensive kaum zur Entfaltung, hat keine nennenswerte Gelegenheit.

Das ändert sich zu Beginn des zweiten Abschnitts. Die Gastgeber kommen gut aus der Kabine, kontern gefährlich. ECP-Verteidiger Thomas Zeck muss in höchster Not gegen den Tomas Vrba retten, kann den EHC-Angreifer gerade noch am Torerfolg hindern (22.). Vrba ist im zweiten Abschnitt kaum zu stoppen, ist in der 28. Minute alleine durch, umspielt Peitings Torwart Florian Hechenrieder, lupft die Scheibe aber übers Netz.

Im Powerplay melden sich die Peitinger zurück: Ty Morris (38.) kommt frei zum Abschluss, zwingt EHC-Goalie Linda zu einer Glanzparade. Kurz darauf rettet die Latte für Waldkraiburg. Brad Miller hatte abgezogen, nur das Gestänge getroffen.

In Unterzahl ist der ECP dann erfolgreich, erhöht auf 2:0 (41.). Kostourek umkurvt die Waldkraiburger Abwehr inklusive Torwart Linda, schiebt ganz cool ein. Schon das fünfte Tor im siebten Spiel für den Tschechen. Florian Stauder sorgt dann in der 46. Minute für die Entscheidung. Nach starker Vorarbeit von Morris versenkt der 25-Jährige den Puck im Tor, stellt auf 3:0, macht den ersten Dreier und damit den guten Start ins neue Jahr perfekt.