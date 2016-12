Peiting lässt wieder Punkte liegen

Niederlage in Sonthofen

Peiting - Der EC Peiting verspielt in Sonthofen dreimal eine Führung, verliert nach Verlängerung. Auch der aufgeputschte Milan Kostourek kann die Pleite nicht verhindern.

Kurz vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel in Sonthofen hatte Milan Kostourek, Angreifer von Eishockey-Oberligist EC Peiting, noch schnell am Supermarkt einen Stopp eingelegt, sich einen Sechserpack Red Bull besorgt. Power in Dose, wenn man so will. Ein paar Wachmacher für die, nach den vielen Spielen in den vergangenen Tagen, müden Beine. Die Wirkung der Brause? Überragend! Kostourek ist bester Peitinger, trifft doppelt, bereitet ein weiteres Tor vor. Die 4:5-Pleite nach Verlängerung kann er aber auch nicht verhindern.

In der Anfangsphase sind zunächst nur die Gastgeber hellwach. Sonthofen legt ein hohes Tempo vor, hat die erste Chance. Andreas Magg, der den Vorzug vor Florian Hechenrieder erhalten hat, ist auf dem Posten, wehrt ab. Sonthofen hat in den ersten zehn Minuten mehr vom Spiel, kann seine Überlegenheit aber nicht ausnutzen.

Im Gegenteil zu den Peitingern. Im Powerplay schlagen sie eiskalt zu. Brad Miller zieht ab, Anton Radu fälscht den Schuss noch ab – 1:0 (13.). Die Antwort der Gastgeber gibt’s schon 41 Sekunden später. Der Ex-Peitinger Martin Guth überwindet Magg, trifft ins untere linke Eck zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel schlägt Dosen-Mann Kostourek (22.) zum ersten Mal zu, bringt die Peitinger, die auf Martin Andrä (krank) verzichten müssen, wieder in Führung. Der ECP ist jetzt deutlich aktiver, hat gute Gelegenheiten, bleibt aber ohne weiteren Treffer. In der Schlussphase des zweiten Drittels melden sich die Sonthofener zurück – und wie: Erst gelingt Chris Stanley (39.) per Nachschuss der Ausgleich. 54 Sekunden später trifft Fabian Voit, bringt den ERC im Powerplay mit 3:2 in Führung.

In der Pause haben die Peitinger Zeit, den Schock zu verdauen, kommen anschließend gestärkt zurück aufs Eis. Andreas Feuerecker (43.) nagelt die Scheibe ins kurze Eck, erzielt den Ausgleich. Anschließend wird Kostourek bei einem Konter unsanft von den Beinen geholt – es gibt Penalty. Der Tscheche lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, schiebt zum 4:3 (46.) ein.

Sonthofen lässt aber nicht locker, kommt zurück. In Überzahl erzielt Voit das 4:4 (48.). Kostourek hat in Unterzahl den dritten Treffer auf dem Schläger, vergibt einen Alleingang. Wie schon am Mittwoch gegen Bad Tölz geht es in die Verlängerung.

In der Overtime wiederholt sich das Drama aus dem Derby. Vladimir Kames trifft nach 36 Sekunden, schießt die Gastgeber zum Sieg, stutzt den Peitingern um Überflieger Kostourek die Flügel.