Peiting meldet sich endrucksvoll zurück

Heimsieg gegen Deggendorf

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting besiegt seinen Ex-Trainer, feiert einen überzeugenden Heimsieg gegen Deggendorf. In Überzahl ist der ECP mal wieder nicht zu bremsen, holt drei wichtige Punkte – verliert aber Martin Andrä.

Peiting – Nach der Schlusssirene klatschen sich die ECP-Stars erleichtert ab. Die 585 Fans feiern ihre Mannschaft. 6:2 gegen den Tabellenzweiten aus Deggendorf. Endlich wieder eine Top-Mannschaft geschlagen. Ex-Coach John Sicinski besiegt. Drei wichtige Punkte geholt. Ein fast perfekter Abend für den ECP! Einzige Ausnahme: Martin Andrä muss nach einer unglücklichen Aktion von Ales Jirik (38.) ins Krankenhaus. In der Klinik wird er ober- und unterhalb des linken Auges mit fünf Stichen genäht. Ob er am Sonntag in Weiden auflaufen kann, ist ungewiss.

Die große Frage vorm Spiel hatte gelautet: Wie melden sich die zuletzt wenig erfolgreichen Peitinger aus der Länderspielpause zurück? Die Antwort: Bissig, gut eingestellt, lauffreudig – und gnadenlos effektiv im Powerplay. Dreimal knipsen sie mit einem Mann mehr auf dem Eis, stellen so die Weichen auf Sieg.

Für den ersten Höhepunkt des Abends sorgt Fabian Dietz. Der 18-Jährige fälscht einen Schuss von Brad Miller ab, lenkt den Puck durch die Beine von DSC-Keeper Cody Brenner – 1:0 (19.). Deggendorf meldet sich schnell zurück. Benedikt Böhm knallt den Puck aus der Drehung in den Torwinkel (21.).

Die Antwort des ECP: Ein Pfostenknaller von Thomas Heger (23.). Der Neuzugang (19) aus Kaufbeuren spielt bärenstark auf, liefert seine bisher beste Partie im Peitinger Trikot ab.

Kurz darauf gibt’s Penalty für Deggendorf. DSC-Topstar Kyle Gibbons (27.) versucht’s ganz lässig, wird aber von ECP-Keeper Hechenrieder gestoppt.

Miller macht’s besser. Der ECP-Verteidiger, der wenige Sekunden zuvor den Strafschuss verschuldet hatte, schiebt zum 2:1 (27.) ein. Natürlich im Powerplay. Es folgt das schönste Tor des Tages: Miller und Morris legen in Überzahl perfekt für Andrä vor, der ganz cool zum 3:1 (33.) einschießt.

Einmal machen es die Gäste aus Deggendorf noch spannend. In Überzahl erzielt Alexander Janzen den Anschlusstreffer (34.).

Der Schlussabschnitt gehört ganz den Hausherren. Anton Saal (48.), Milan Kostourek (52.) schrauben das Ergebnis auf 5:2. Für den Endstand sorgt Jonas Lautenbacher, der zum 6:2 (56.) trifft, den Abend endgültig perfekt macht.