Der EC Peiting erhält einen Vorgeschmack auf die Play-offs

Von: Roland Halmel

Den Tabellenführer mal mehr als nur ärgern wollen Fabian Weyrich (links) und die Peitinger im Heimspiel am Sonntag gegen die „Blue Devils Weiden“ (rechts Neal Samanski). Das Foto zeigt eine Szene von der 2:3-Niederlage im November. © Roland Halmel

Auf den EC Peiting warten in den kommenden Oberliga-Spielen mit Memmingen und Weiden zwei Hochkaräter. Besonders das Resultat gegen die Allgäuer ist wichtig.

Peiting – Einen Vorgeschmack auf die schönste Eishockeyzeit des Jahres, die K.o.-Serien am Ende der Spielzeit, bekommen die Fans des EC Peiting, wenn am heutigen Freitag (19.30 Uhr) der ECDC Memmingen in die Marktgemeinde kommt.

„Das ist wie ein Playoff-Spiel“, sagt ECP-Trainer Anton Saal über das Duell gegen die Allgäuer, die mit einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger seinem Team im Kampf um Platz sechs im Nacken sitzt. „Memmingen ist zuletzt ins Rollen gekommen“, weiß Saal, dass auf sein Team eine richtig schwere Aufgabe zukommt.

Sechs-Punkte-Spiel für Peiting gegen Memmingen

Die „Indians“ holten im Jahr 2023 in bislang zwölf Partien zehn Siege. Obendrein sind sie geradezu ein Spezialist fürs absolute Topteam: Memmingen gelang es, als einzige Mannschaft dreimal Spitzenreiter Weiden zu schlagen. „Aber auch unsere Tendenz geht in die richtige Richtung“, sieht Saal seine eigene Truppe in guter Verfassung.

Die jüngsten beiden Auswärtsspiele, in Deggendorf und Garmisch-Partenkirchen, gingen zwar verloren, doch Saal hat mehr als die bloßen Resultate im Blick. „Das waren gute Spiele gegen gute Mannschaften, bei denen nicht viel fehlte, um zu punkten“, sagt der Trainer. Diese paar Prozent mehr hoffen die Peitinger nun beim Sechs-Punkt- Spiel gegen die Memminger abrufen zu können, gegen die es auswärts einen Sieg (4:3) und eine Niederlage (2:3/in Overtime) sowie einen 6:4-Heimerfolg gab.

„Und dann hoffen wir auf die Unterstützung unserer Fans nachdem sich die Gäste in größerer Zahl angekündigt haben. Und wir brauchen auch das nötige Glück“, ergänzt Saal. „Das nötige Selbstvertrauen und auch die Fitness haben wir“, betont der Coach.

Die kräfteraubende Phase mit fünf Partien binnen zehn Tagen endet am Sonntag (16 Uhr) mit einer weiteren extrem schweren Heimpartie, wenn die „Blue Devils Weiden“ nach Peiting kommen. „Da müssen wir über die Leistungsgrenze gehen und es muss alles passen“, sagt Saal vor dem Duell gegen den souveränen Tabellenführer.

In den direkten Duellen in dieser Saison zog der ECP dreimal den Kürzeren (3:6, 2:3, 1:8). „Zweimal haben wir gegen Weiden zwei Drittel mitgehalten“, sagt Saal. „Um etwas holen zu können, müssen wir 60 Minuten konzentriert bleiben, weil sie jede Schwächephase eiskalt bestrafen.“ Trainiert werden die Oberpfälzer von Ex-ECP-Trainer Sebastian Buchwieser, auf dem Eis steht der ehemalige Peitinger Topscorer und Publikumsliebling, Nardo Nagtzaam.

Was das Personal betrifft, so kann Saal an diesem Wochenende nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Quirin Spies ist wieder in der DEL2 für den EV Regensburg im Einsatz. Marco Niewollik ist bei der U19-Auswahl und Marco Habermann erwischte es in Klostersee erneut an der Hand. Dafür kehrt Lukas Gohlke, der beim SCR wegen einer Sperre fehlte, wieder ins Team zurück.