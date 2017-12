Heimsieg vor Rekord-Kulisse: Maier macht Peiting froh

Über 1000 Zuschauer beim Oberliga-Gipfel

von Thomas Fritzmeier

Traum-Ergebnis vor Traum-Kulisse! Der EC Peiting gewinnt vor 1152 Zuschauern den Oberliga-Schlager gegen den EV Landshut, feiert den dritten Sieg in Folge.

Peiting – Der EC Peiting ist eines der unbequemsten Teams der Oberliga Süd. Gerade im Peitinger Stadion haben sich die vermeintlichen Top-Favoriten heuer schon reihenweise die Zähne ausgebissen. Das wusste freilich auch der Tabellendritte aus Landshut, der gestern in Peiting gastierte. EVL-Coach Axel Kammerer vor der Partie: „Wir müssen von Beginn an bereit sein. Sonst gewinnt man in Peiting keinen Blumentopf.“ Einen Blumentopf gab’s für die Niederbayern nach 60 Minuten nicht. Und auch keine Punkte. Die blieben in Peiting. Der ECP entschied den Oberliga-Knaller vor 1152 Zuschauer mit 2:1 für sich.

Vollgas war angesagt – und zwar auf beiden Seiten. Die Mannschaften drücken von Beginn an das Gaspedal voll durch. Schwere Beine nach der Weihnachtgans? Fehlanzeige! Die Teams fliegen im ersten Abschnitt in einem Höllentempo übers Eis – und auch aufs Eis. Vor allem die Niederbayern verteilen einige harte Checks, bringen den ECP so ins Straucheln. Kurz vor der Pause klingelt’s im Peitinger Kasten: Landshuts Super-Schwede Viktor Lennartsson (elf Treffer in sechs Spielen) hämmert den Puck unter die Latte (18.).

Linus Reiter (22.) hat die große Chance, die Führung auszubauen. Der EVL-Angreifer trifft aber nur den Pfosten. Und auch Lennartsson (25.) zielt zu ungenau, schießt knapp drüber. Peiting verteidigt zu Beginn des zweiten Abschnitts mit Mann und Maus, hält mit viel Einsatz den knappen Rückstand.

Ein Powerplay bringt die Hausherren zurück ins Spiel. Zwar gelingt den Peitingern (noch) kein Tor. Aber plötzlich ist die Offensive wieder wach – und kurz drauf erfolgreich. Jonas Lautenbacher schubst den Puck EVL-Keeper Max Englbrecht durch die Beine, trifft zum 1:1 (33.). Anton Saal verpasst kurz vor der zweiten Pause um Haaresbreite das 2:1 (37.).

Das holt wenig später Simon Maier (47.) nach. Nach starker Vorarbeit von Saal muss er (47.) nur noch einschieben. Spiel gedreht. Peiting in Führung.

Und die verteidigt der ECP bis zum Schluss. Auch, weil sich Keeper Florian Hechenrieder 47 Sekunden vor Schluss gaaaaaanz lang macht, sensationell gegen Lennartsson hält, dem ECP die Punkte und vielleicht auch einen Blumentopf sichert.