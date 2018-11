Peiting verliert emotionales Derby

Knappe Pleite gegen Riessersee

von Thomas Fritzmeier schließen

Viel geiler kann ein Derby nicht sein! 1808 Zuschauer. Harte Checks, viel Power. Hochspannung bis zum Schluss. Einziger Wermutstropfen – zumindest für die Fans und Spieler des EC Peiting – Punkte gab’s keine. Auch, weil der Schiedsrichter nicht mitspielte.

Peiting – 31 Sekunden vor der Schlusssirene entlädt sich bei Ty Morris der angestaute Frust. Der ECP-Angreifer streckt einen Gegenspieler von hinten nieder, fährt anschließend wild gestikulierend in Richtung Strafbank. Eine unnötige Aktion – aber irgendwie konnte sie jeder der 1808 Zuschauer im Peitinger Eisstadion nachvollziehen.

Kurz zuvor hatte Schiedsrichter Patrick Altmann ECP-Stürmer Milan Kostourek wegen Meckerns aufs Sünderbänkchen geschickt, den ECP dadurch der wohl letzten Chance beraubt, im Derby gegen den SC Riessersee doch noch den Ausgleich zu schaffen. Fingerspitzengefühl sieht sicher anders aus.

Mit zwei Mann mehr auf dem Eis spielt der Werdenfelser Erzrivale die verbleibenden Sekunden locker runter, gewinnt das dramatische und hochemotionale Derby mit 3:2. Die Peitinger kassieren derweil nach der Niederlage am Freitag in Weiden die nächste Pleite, bleiben erstmals in dieser Spielzeit an einem Wochenende ohne Sieg.

Das Derby braucht keine Anlaufzeit. Es geht direkt die Post ab. Den ersten Knaller gibt’s schon nach 95 Sekunden. SCR-Schwede Victor Östling erkämpft sich hinterm Peitinger Tor die Scheibe, zieht vor den Kasten, nagelt die Scheibe zum 1:0 (2.) ins ECP-Tor. Blitzstart der Gäste.

Spieldauer für Saal

Peitings einziger „Wirkungs-Treffer“ im ersten Abschnitt: Anton Saal rennt Gabriel Federolf über den Haufen, knockt den SCR-Angreifer aus (9.). Federolf wird minutenlang behandelt, muss vom Eis geführt werden. Für ihn ist die Partie beendet. Das gilt auch für Saal. Der ECP-Kapitän kassiert eine Spieldauer-Disziplinarstrafe, muss sofort zum Duschen. Eine harte, aber angesichts der Regelauslegung vertretbare Entscheidung. Denn sieht ein Spieler seinen Kontrahenten vor einem Check nicht kommen, wird eine große Strafe ausgesprochen. Und Federolf, der sich gerade drehen wollte, hatte Saal nicht gesehen.

Bei ihrem zweiten Tor sind die Garmisch-Partenkirchner dann noch ein bisserl schneller als beim ersten. 77 Sekunden sind im zweiten Abschnitt rum, da liegt der Puck im Peitinger Tor. Philip Wachter hatte nach Zuspiel von Martin Naenfeldt nur noch ins leere Tor einschieben müssen.

Der zweite Gegentreffer ist ein Weckruf für den ECP, der besser ins Spiel kommt, sich wehrt – und erfolgreich kontert: Dominic Krabbat legt quer, Milan Kostourek vollstreckt – nur noch 1:2 aus Sicht des ECP. Dank Florian Hechenrieder geht es mit diesem Ergebnis in die Pause. Der ECP-Keeper entschärft einen Penalty von Naenfeldt (38.).

Schweden-Kombo sorgt für Entscheidung

Die Peitinger versuchen im Schlussabschnitt alles, um die Partie zu drehen. Aber es reicht nicht. Riessersee hält hinten dicht – und vorne trifft die Schweden-Kombo: Östling zu Naenfeldt – drin. 3:1 (51.).

Lukas Gohlke sorgt mit seinem Anschlusstreffer viereinhalb Minuten vor Schluss noch mal für Hoffnung beim ECP. Nach der fragwürdigen Strafe gegen Kostourek ist die aber endgültig dahin.