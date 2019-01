Peiting verliert Gähn-Gipfel

PLeite in Memmingen

von Thomas Fritzmeier schließen

Das war zum Einschlafen! In einem müden Spiel unterliegt der EC Peiting dem ECDC Memmingen, verliert erstmals seit über einem Monat wieder eine Partie. Alle Tore fallen in den letzten vier Minuten.

Peiting – Sieben Spiele hat der EC Peiting in den vergangenen 15 Tagen absolviert. Sechs davon hat er gewonnen, seine Siegesserie damit auf zehn Erfolge am Stück ausgebaut. Seit gestern Abend ist die Serie futsch. In einem müden Spiel in Memmingen, in dem die Zuschauer bis zur 56. Minuten auf den ersten Treffer warten müssen, verliert der ECP mit 0:3.

Das Niveau in den ersten 20 Minuten: ordentlich. Mehr aber nicht. Es gibt kaum Höhepunkte. Und keine Tore. ECP-Angreifer Florian Stauder (19.) stochert den Puck zwar kurz vor der Pause über die Linie, dreht jubelnd ab. Schiedsrichter Stefan Vogl hatte aber zuvor schon deutlich hörbar abgepfiffen, gibt den Treffer nicht. Die Proteste der Peitinger halten sich deshalb in Grenzen.

Ersatzkeeper mit 20 Sekunden-Einsatz

Sportliche Höhepunkte sind auch im zweiten Abschnitt Mangelware. Dafür gibt’s gleich zwei ziemlich kuriose Szenen. Nach knapp einer halben Stunde muss Memmingen-Keeper Joey Vollmer vom Eis. Er blutet aus der Nase. Warum, weiß niemand. Für ihn kommt Ersatzmann Michael Güßbacher. Allerdings nur für 20 Sekunden. Dann ist Vollmer wieder zurück.

Der ECDC-Torwart ist wenig später auch der Auslöser der zweiten kuriosen Aktion. Er entschärft mit einer sensationellen Parade einen Alleingang von ECP-Angreifer Milan Kostourek. Peitings Super-Tscheche ärgert sich gewaltig über die vergebene Chance, schlägt seinen Schläger mit voller Wucht aufs Eis – und muss direkt aufs Sünderbänkchen. Schiri Vogl brummt ihm eine Zehn-Minuten-Strafe wegen Unsportlichkeit auf.

Im Powerplay klingelt‘s

In der 56. Minute liegt die Scheibe endlich im Netz. Und zwar im Peitinger. Memmingens Jan Latal hatte im Powerplay abgezogen, die Scheibe mit voller Wucht ins Tor gedroschen. Memmingens Tscheche sorgt kurz darauf für die endgültige Entscheidung, trifft zum 2:0 (58.). Den Schlusspunkt unter das müde Spiel setzt Jared Mudryk, der die Scheibe zum 3:0-Endstand im verwaisten ECP-Tor versenkt.

Termine Meisterrunde

am Sonntag bestreitet der EC Peiting mit dem Heimspiel gegen den EV Lindau (18 Uhr) das letzte Vorrundenspiel in dieser Saison. Danach geht es ab Freitag, 11. Januar, in der sogenannten Meisterrunde (18 Spieltage) weiter. Zum Auftakt am kommenden Freitag empfangen die Peitinger dann die Selber Wölfe (19.30 Uhr). Am Sonntag, 13. Januar, steht das Auswärtsspiel in Landshut auf dem Programm. Letzter Spieltag der Meisterrunde am Sonntag, 10. März. Anschließend starten die besten acht Mannschaften in die Playoffs.