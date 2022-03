Trotz zahlreicher Strafminuten für die „Saale Bulls“: Peiting verliert auch zweites Play-off-Duell mit Halle

Von: Katrin Kleinschmidt

Und wieder jubelt Halle: Die Peitinger um (in Rot, v.l.) Kapitän Andreas Feuerecker, Goalie Florian Hechenrieder und Alexander Winkler ziehen auch im zweiten Duell mit den „Saale Bulls“ den Kürzeren. © René Säuberlich

22 Strafminuten allein im ersten Drittel und insgesamt sieben Tore. Die Partie zwischen dem EC Peiting und den Saale Bulls Halle hatte alles, was Fans lieben.

Peiting – Als Florian Hechenrieder vom Eis glitt, da begannen die bangen Schlusssekunden. Der Goalie des EC Peiting machte Platz für einen sechsten Feldspieler, in der Hoffnung, dass der Ausgleichstreffer doch noch fällt. Doch so hektisch und spannend es noch wurde – ein Tor gelang nicht mehr. Und das passte zum zweiten Play-off-Aufeinandertreffen mit den „Saale Bulls“ aus Halle. Peiting war in seinem Heimspiel am Sonntagabend oft in Überzahl, nutzte diesen Vorteil aber zu selten. Und verlor letztlich verdient mit 3:4.

So spannend die Partie endete, so aufregend hatte sie begonnen. Im ersten Drittel gab’s kaum einen Moment, in dem beide Teams komplett auf dem Eis standen, die Spieler arbeiteten eifrig die Liste an möglichen Vergehen im Eishockey ab – vom unkorrekten Körperangriff über übertriebene Härte bis Stockschlag, Beinstellen und Behinderung war alles dabei. So hagelte es Strafminuten und es zeichnete sich ab, dass die Leistung im Powerplay- und Unterzahlspiel an diesem Tag entscheidend sein wird. Die überzeugte beim ECP nicht.

Play-off-Partie gegen Halle: EC Peiting nutzt seine Powerplays nicht

Die Peitinger verpassten es, den verkorksten Start der Hallenser zu nutzen. Es waren gerade drei Minuten gespielt, da saßen schon vier Spieler der Gäste mit Zwei-Minuten-Strafen draußen. Gemäß der Regeln spielten nun drei „Bulls“ gegen fünf Peitinger – und das letztlich satte vier Minuten lang. Insgesamt waren es zehn Minuten am Stück, in denen mehr Peitinger als Hallenser auf dem Eis standen. Der Ertrag für den ECP: ein mageres Törchen, erzielt von Daniel Reichert, der von der Blauen Linie abzog. Zu ungenau waren die Pässe, zu schwach die Abschlüsse. Das kann man sich gegen den Meister der Oberliga Nord nicht leisten. Ebenso wenig wie unzählige Strafzeiten. Denn als die Hallenser dann doch mal komplett waren, handelten sich die Peitinger Tim Rohrbach, Ty Morris und zwei Mal hintereinander Lukas Motloch Strafen ein. Die Gäste zeigten ihnen, wie ein profitables Powerplay aussieht, drehten die Partie innerhalb von 42 Sekunden. Mit jeweils zwei Mann mehr auf dem Feld stellten Roman Pfennings und Sören Sturm auf 2:1.

Im zweiten Drittel ging es dann deutlich gesitteter zu. Joonas Niemelä gelang schließlich das 3:1. Doch Maximilian Söll hielt den ECP mit einem starken Treffer aus spitzem Winkel zum 2:3 im Spiel. Als Niemelä kurz darauf vier Peitinger austanzte, rettete Goalie Florian Hechenrieder stark. Doch die Szene war bezeichnet, Peiting wackelte in der Verteidigung immer wieder, ließ den Hallensern zu viel Platz.

Spannende Schlussminuten zwischen Peiting und Halle

Im letzten Drittel musste der ECP also abliefern. Als erneut ein Hallenser auf der Strafbank saß, stürmte Ty Morris nach vorn und passte perfekt vors Tor, Markus Czogallik lenkte die Scheibe zum Ausgleich ins Netz. Der wichtige Treffer gab den Peitingern Aufwind, sie setzten die Gäste immer wieder unter Druck. Doch in diese Phase platzte Niemelä hinein, der allein vor Hechenrieder auftauchte und die „Saale Bulls“ abermals in Führung brachte – 4:3 stand es nun, und acht Minuten waren noch zu spielen. Da kam es den Peitingern recht, dass die Gäste kurz darauf erneut zwei Zwei-Minuten-Strafen kassierten. Feuerecker, Nagtzaam, Krabbat und Morris versuchten ihr Glück, doch ihre Schüsse verpassten das gewünschte Ziel. Peiting patzte erneut im Powerplay – und letztlich auch in den Schlussminuten.

Somit steht das Team von Trainer Anton Saal am Dienstag gehörig unter Druck. Gewinnt Halle auch dann, sind die Play-offs für Peiting vorbei. Will der ECP in die nächste Runde, muss er nun drei Mal in Folge gewinnen.

Statistik

EC Peiting 3

Saale Bulls Halle 4

(1:2, 1:1, 1:1)

1. Drittel: 1:0 (4:29) Reichert (Motloch/Söll/5-3), 1:1 (14:42) Pfennings (Gollenbeck/Hildebrand/5-3), 1:2 (15:24) Sturm (Vihavainen/Gollenbeck/5-3). 2. Drittel: 1:3 (28:05) Niemelä (Valasek/Vihavainen), 2:3 (32:31) Söll (Postel). 3. Drittel: 3:3 (46:16) Czogallik (Morris/Heger/5-4), 3:4 (51:23) Niemalä (Sturm/Valasek). Strafminuten: Peiting 12, Halle 22. Schiedsrichter: Erdle, Haas; Voit, Wagner. Zuschauer: 680.

