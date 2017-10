Peitinger Powerplay-Party

Peiting besiegt Miesbach

von Thomas Fritzmeier schließen

Im heimischen Stadion bleibt der EC Peiting eine Macht! Der Oberligist fertigt Schlusslicht Miesbach ab, feiert seinen dritten Heimsieg in Folge. Vor allem in Überzahl ist der ECP nicht zu bremsen.

Peiting – 71,4 Prozent! Diesen Wert sollten sich die Peitinger einrahmen lassen. Oder zumindest an die Kabinentür schreiben. Sie werden ihn nämlich nicht mehr so schnell erreichen. Denn er ist einfach nur sensationell. Was die 71,4 Prozent sind? Die Erfolgsquote des ECP im Powerplay am Freitagabend im Heimspiel gegen den TEV Miesbach. Beim souveränen 6:2-Erfolg gegen das Oberliga-Schlusslicht machen die Peitinger aus sieben Überzahlspielen fünf Tore. Eine überragende Ausbeute. Zum Vergleich: Der Liga-Durchschnitt im Powerplay liegt bei 27,3 Prozent.

Dank des bärenstarken Überzahlspiels der Peitinger ist die Partie gegen Miesbach bereits nach den ersten 20 Minuten entschieden. Der ECP führt gegen den völlig überforderten Aufsteiger, der nicht nur in Unterzahl kein Bein aufs Eis bekommt, mit 4:1, dominiert die Partie nach Belieben. Martin Andrä hatte den Torreigen eröffnet, früh mit dem ersten Powerplay-Treffer des Abends auf 1:0 (6.) gestellt. Danach bauen die Peitinger ihren Vorsprung kontinuierlich aus, legen drei Tore nach: Dominic Krabbat (9.) mit dem einzigen Peitinger Tor bei 5-gegen-5 und Brad Miller, der zwei Handgelenk-Hammer (15./18) in den Torwinkel jagt, stellen auf 4:0.

Einziger Schönheitsfleck in einem ansonsten überzeugenden ersten Abschnitt der Peitinger: Athanasios Fissekis gelingt kurz vor der Schlusssirene noch das 1:4.

Mit der komfortablem Führung im Rücken gehen die Peitinger im zweiten Abschnitt ein bisserl vom Gaspedal, haben deutlich weniger Zug zum Tor. Statt schnell abzuschließen, legen sie häufig lieber quer, suchen den vielleicht besser postierten Nebenmann. Im Powerplay schlagen sie aber wieder zu: Ty Morris ist nach einem Abpraller hellwach, schlenzt den Puck aus spitzem Winkel ins Tor (29.).

Aber auch die Miesbacher, die jetzt ein bisserl mutiger auftreten, früher stören, dürfen jubeln. Wieder ist Fisseskis zur Stelle und verkürzt zum 2:5 (34.).

Im Schlussabschnitt geht die Peitinger Powerplay munter weiter. Diesmal trifft Fabian Dietz (46.). Es ist bereits der vierte Saisontreffer des 18-Jährigen – und gleichzeitig der Endstand der Peitinger Powerplay-Party.