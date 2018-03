Peitings erster Stich gegen die Hannover Scorpions

Yes! Jubelnde Peitinger nach dem 1:0 in der 18. Minute durch Ty Morris (Mitte).

Eishockey: Oberliga Playoff, Achtelfinale

von Jochen Schröder schließen

Erstes Playoff-Achtelfinal-Spiel des EC Peiting: Bei den Hannover Scorpions hat die Mannschaft von ECP-Coach Sebastian Buchwieser am Freitagabend gewonnen.

Peiting/Hannover – Beste Stimmung und Playoff-Fieber in der Eisarena in Hannover: Das Spiel hat von Beginn an Feuer. Nach jeweils einer Chance für beide Teams gibt es die erste hitzige Situation, nach der Thomas Heger auf Seiten der Peitinger auf die Strafbank muss. In der folgenden Unterzahl belagern die Scorpions das Peitinger Tor, wirbeln vor dem Kasten von Florian Hechenrieder, der mehrmals mit sensationellen Paraden sein Team im Spiel hält.

Die Peitinger wirken anfangs etwas beeindruckt vom Offensiv-Wirbel der Gastgeber, die viele ältere, DEL-erfahrene Spieler in ihren Reihen haben. Mitte des ersten Durchgangs befreien sich die Peitinger etwas vom Druck der Scorpions, kommen zu Chancen durch Ty Morris und Brad Miller. Im Tor der Peitinger muss aber Hechenrieder immer wieder sein ganzes Können zeigen. Eine zweite Unterzahl in diesem Drittel können die Peitinger wieder ohne Gegentor überstehen.

Kurz vor Drittelende haben die Peitinger vier Minuten lang Überzahl: Trotz guten Spiels und Chancen gelingt den Gästen zunächst aber kein Treffer. Dann ist es Routiniers Ty Morris, der die Peitinger und die mitgereisten Fans jubeln lässt. Auf seine Special-Teams kann sich der ECP in dieser Spielzeit eben verlassen, der Stich gegen die Scorpions zur richtigen Zeit. Und diese Führung rettet das Buchwieser-Team in Unterzahl in die erste Pause.

Das zweite Drittel beginnt wie das erste hochklassig und temporeich. Aber weil die Peitinger besser eingestellt sind, können die Hannoveraner nicht so wirbeln wie zu Beginn der ersten 20 Minuten.

Dann wird es kurios: Ein Spieler der Scorpions fährt ECP-Keeper Hechenrieder über den Haufen, und Florian Stauder kassiert dafür eine zweiminütige Strafzeit. Und in der sind die Hausherren eiskalt: Dennis Schütt erzielt für die Gastgeber den 1:1-Ausgleich (27.).

Davon lassen sich die Peitinger aber nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Postwendend erzielt Thomas Heger auf Zuspiel von Jonas Lautenbacher und Milan Kostourek die erneute Führung für den ECP (32.).

Das Spiel bleibt spannend mit Chancen auf beiden Seiten. Einen sehenswerten Konter schließen die Scorpions in der 34. Minute durch Chad Niddery zum 2:2-Ausgleich ab. Zittern müssen die Peitinger bis zum Drittelende, weil sie erneut in Unterzahl geraten. Immer wieder ist es Hechenrieder, der einen Rückstand für die Peitinger verhindert.

Zu Beginn des letzten Durchgangs wirken die Scorpions mit ihrem schnellen Spiel wieder leicht besser, aber auch die Peitinger haben gute Tormöglichkeiten.

In der 45. Minute wird es ganz kritisch für den EC Peiting: Milan Kostourek und Fabian Dietz sitzen auf der Strafbank. Doch der ECP zeigt an diesem Abend eine starke Defensivleistung und kann auch die doppelte Unterzahl überstehen. Anschließend kann die Buchwieser-Truppe eine eigene Überzahl nicht für einen weiteren Treffer nutzen.

Auch in den Schlussminuten wogt das Spiel hin und her, bleibt spannend. Weil beide Teams schnell den Weg zum gegnerischen Tor stürmen, häufen sich die Strafzeiten. In den letzten drei Minuten ist der ECP zwei Minuten in Unterzahl. Anton Saal hat eine gute Konterchance. Dann die Möglichkeit für Peiting: Die letzten 60 Sekunden ist der ECP in Überzahl, und Simon Maier trifft zum 3:2. Hannover nimmt den Goalie vom Eis. Aber es bleibt beim 3:2 für Peiting, und nach dem Schlusspfiff bedankt sich das Team bei Keeper Florian Hechenrieder.