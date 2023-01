EC Peiting: Irrer Spielplan führt zu schnellem Wiedersehen mit Klostersee und Füssen

Von: Roland Halmel

Dürfen sie auch ein viertes Mal jubeln? In den vorangegangenen drei Partien gegen Füssen gingen die Peitinger (hier David Miller, links, und Thomas Heger) jeweils als Sieger vom Eis. © Holger Wieland

Der Spielplan in der Oberliga ist in dieser Saison gewöhnungsbedürftig: Der EC Peiting trifft so innerhalb kurzer Zeit erneut auf Klostersee und Füssen.

Peiting – In der Hauptrunde der Oberliga Süd treten die 13 Vereine je viermal gegeneinander an. Das ist nichts wirklich Neues, das gab es in der Vergangenheit auch schon. Was in dieser Saison allerdings auffällt, ist die sehr ungewöhnliche Spielplangestaltung.

Anstatt der sonst üblichen größeren zeitlichen Abstände, in denen sich die Teams gegenüberstehen, im Idealfall in jedem der vier Saisonviertel einmal, gibt es in dieser Spielzeit zahlreiche gleichlautende Duelle innerhalb weniger Wochen, während sich einige Gegner über Monate hinweg überhaupt nicht begegnen. „Wir haben gegen Bad Tölz schon bis Weihnachten alle vier Spiele gespielt“, berichtet Anton Saal, Coach des EC Peiting.

EC Peiting trifft auswärts auf Aufsteiger Klostersee

Er wundert sich nicht zum ersten Mal über die sehr gewöhnungsbedürftige Spielplangestaltung, die auch Wettbewerbsverzerrungen mit sich bringt. Schließlich gibt es bei fast jedem Oberligisten mehr oder weniger lange Phasen mit Personalsorgen oder schwachen Leistungen. Wenn man just in dieser Zeit mehrfach auf einen Gegner trifft, wie es bei den Peitingern zu Saisonbeginn bei drei Duellen gegen den HC Landsberg innerhalb von fünf Wochen war, ist das alles andere als optimal.

„Landsberg war in dieser Phase recht gut aufgestellt, danach hatten sie teilweise massive Personalprobleme und kassierten deshalb hohe Niederlagen“, so Saal nach den drei Derbys gegen den aktuellen Tabellenvorletzten, von denen eines verloren ging. „Die Spielplangestaltung ist schon sehr merkwürdig, aber jammern hilft auch nichts. Wir müssen da jetzt durch. Nur sollte man sich Gedanken machen, es in der nächsten Saison besser zu machen“, fordert Saal. Peitings Trainer hofft in der kommenden Spielzeit auf einen ausgewogeneren Terminkalender.

Gegen Füssen bisher drei Mal gewonnen

Die gesamte Liga ist auch an diesem Wochenende vom gewöhnungsbedürftigen Spielplan betroffen. Am heutigen Freitag gastiert der ECP innerhalb von zweieinhalb Wochen zum zweiten Mal beim EHC Klostersee (20 Uhr), am Sonntag kommt der EV Füssen nach Peiting (18 Uhr). Mit den Allgäuern duellierten sich die Pfaffenwinkler erst vor einer Woche. „Füssen war da eigentlich besser, aber wir haben ihnen die Punkte geklaut“, urteilt Saal über den wichtigen 5:3-Sieg beim direkten Konkurrenten um Platz sechs, bei dem sein Team das Glück des Tüchtigen hatte. „Zuhause wollen wir jetzt einen draufsetzen und einen Verfolger auf Abstand halten“, hofft Saal, dass es im vierten Derby gegen Füssen den vierten Peitinger Sieg gibt.

Davor gilt es für die Saal-Truppe aber, erst die Hausaufgaben beim Schlusslicht Klostersee zu erledigen. Beim Gastspiel in Grafing rechnet Saal allerdings mit keinem Spaziergang für sein Team. Wie unangenehm die Aufgabe werden kann, zeigte bereits der mühevolle 6:3-Sieg beim EHC zu Anfang des Jahres. „Klostersee ist in der Zwischenzeit in der Liga angekommen und ist ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Saal über den Aufsteiger, der in seinen letzten beiden Heimspielen jeweils punktete. Gegen Topteam Deggendorf gab es einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen, gegen Lindau eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung.

Bei den Peitingern gibt an diesem Wochenende Stürmer Markus Czogallik nach siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback. Auf Marco Habermann muss der ECP dagegen noch warten. Der Routinier hat zwar nicht wie befürchtet einen Kahnbeinbruch erlitten, die Hand schmerzt aber noch, sodass der Angreifer erst nächste Woche wieder zurückkehrt. Fehlen werden zudem weiterhin die beiden Verteidiger Sean Morgan und Tim Rohrbach.

EC Peiting steht in Oberliga auf Platz sechs

„Wir haben sehr gut trainiert. Bei Marc Besl und Sam Payeur, die lange gefehlt haben, „merkt man, dass es bei ihnen immer besser wird“, berichtet Saal. Daher blickt er den beiden Partien sehr zuversichtlich entgegen. Sein Team soll auch fleißig punkten, um Platz sechs zu verteidigen. „Wir haben noch alles in eigener Hand“, erklärt Saal mit Blick auf das Restprogramm.

In dem nach dem Wochenende noch verbleibenden zwölf Partien treffen die Peitinger nur noch je einmal auf die Topteams Weiden, Rosenheim und Deggendorf, die in dieser Saison nur schwer zu schlagen sind. Alle anderen Spiele kann der ECP durchaus gewinnen. Der Spielplan hat also nicht nur schlechte Seiten für Anton Saal und seine Mannen.