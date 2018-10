Später Sieg für den ECP

© Wiel and

Vier Tore im letzten Drittel

von Thomas Fritzmeier schließen

Nicht schön – aber Spitze! Der EC Peiting müht sich zu einem Heimsieg gegen Aufsteiger Höchstadt, dreht erst im Schlussabschnitt so richtig auf. Simon Maier und Milan Kostourek treffen doppelt.

Peiting – Die Peitinger Sieg-Maschine läuft weiterhin auf Hochtouren. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Höchstadt stottert der Motor des ECP zwar 40 Minuten gewaltig, danach kommen die Peitinger aber so richtig in Fahrt. Dank vier Toren im Schlussabschnitt gewinnenn sie 5:0, feiern den fünften Sieg im fünften Pflichtspiel. Weil der SC Riessersee gegen Lindau verliert (2:3 nach Verlängerung), sind die Peitinger nun das einzige Team der Oberliga Süd, das noch ohne Punktverlust ist.

Die Rollen vor dem Duell gegen Höchstadt sind klar verteilt. Der ECP, der ungeschlagene Tabellenführer, ist gegen den Aufsteiger klarer Favorit. Nur zeigen können das die Peitinger zunächst nicht. Sie sind im ersten Drittel zwar die bessere Mannschaft – von den glanzvollen Auftritten der vergangenen Wochen sind sie aber meilenweit entfernt! Grund: Der ECP spielt viel zu schlampig. Vor allem in der eigenen Zone. Alleine in den ersten 20 Minuten leisten sie sich vier gravierende Fehlpässe im eigenen Spieldrittel. Ein No-Go im Eishockey. Gut für die Peitinger: Höchstadt nimmt die Geschenke nicht an.

Die beste Offensive der Oberliga (26 Treffer in den ersten vier Spielen) lässt im Eröffnungsdrittel auch noch einige Wünsche offen. Nur einmal bringen die Peitinger den Puck im HEC-Kasten unter. Der Treffer von Brad Miller (5.) – in doppelter Überzahl – zählt aber nicht. Hauptschiedsrichter Martin Holzer hatte zunächst zur Überraschung aller Tor angezeigt, seine Entscheidung nach Rücksprache mit den Linienrichtern aber zurückgenommen.

Höchstadt wird im zweiten Abschnitt mutiger, setzt Peiting immer häufiger unter Druck. Die Gäste merken: Der Tabellenführer könnte heute zu knacken sein.

Falsch gedacht! Der ECP ist eiskalt, nutzt eine seiner wenigen Gelegenheiten, geht in der 34. Minute in Führung. Simon Maier schiebt den Puck zum 1:0 über die Linie.

Mit ein bisserl Glück legen die Peitinger dann im letzten Drittel nach: Milan Kostourek schießt den Puck aus spitzem Winkel in Richtung Höchstadter Kasten, HEC-Verteidiger Michal Petrak versucht zu klären, lenkt den Puck ins eigene Netz (45.). Weil’s im Eishockey keine Eigentore gibt, wird der Treffer Kostourek gutgeschrieben.

Danach flutscht’s beim ECP. Dominic Krabbat mit einem perfekten Zuspiel zu Thomas Heger – 3:0 (46.). Maier (57.), mit sechs Treffern Peitings bester Knipser, und Kostourek (60.) schrauben das Ergebnis noch auf 5:0 nach oben.