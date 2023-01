Darum hat der EC Peiting am Dreikönigstag unfreiwillig Pause

Von: Paul Hopp

Szene aus dem Oberliga-Spiel zwischen dem EC Peiting (in Rot) und dem EHF Passau am 30. Oktober 2022 mit Lukas Gohlke (#22) vor dem Passauer Tor. © www.holger-wieland.de

Der EC Peiting hat am Freitagabend Pause, die Partie gegen die „Black Hawks“ des EHF Passau muss ausfallen. Der Grund liegt bei den Gästen aus Niederbayern.

Peiting - Corona ist zwar kein allzu großes Thema mehr, ist aber offensichtlich noch nicht vorbei. Eishockey-Oberligist „Black Hawks Passau“ ist jedenfalls vom Virus ausgebremst. Aufgrund zahlreicher Ausfälle hat das Team derzeit keine spielfähige Mannschaft. Betroffen ist davon auch der EC Peiting.

Heimspiel des EC Peiting gegen Passau muss verschoben werden

Die für den heutigen Freitagabend, 6. Januar, 19.30 Uhr, angesetzte Partie in Peiting musste abgesagt bzw. verschoben werden. Als neuer Termin, so heißt es in einer Mitteilung des ECP, ist der Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, ins Auge gefasst worden. Die Peitinger haben in der anstrengenden Woche mit vier Spielen binnen sieben Tagen nun zumindest einmal frei. Zuletzt spielten die Peitinger auswärts gegen den EHC Klostersee und zu Hause gegen die „Starbulls Rosenheim“.

Der EHF Passau war schon zur Wochenmitte von Spielerausfällen geplagt - die Partie gegen Memmingen musste daher kurzfristig abgesagt werden. Der EC Peiting ist regulär wieder am Sonntag, 8. Januar, im Einsatz. Dann geht es auswärts gegen die „Islanders“ des EV Lindau (18 Uhr). Das erste Saisonduell am Bodensee verlor der ECP mit 1:8 - es bietet sich also die Chance zur Revanche.

Die Passauer vermeldeten zu ihrem derzeitigen Problem im Team Folgendes: „Das Corona Virus hat die Kabine der Passau Black Hawks erreicht. So gut wie die komplette Mannschaft ist an dem Virus erkrankt, sodass die Habichte auch am Wochenende keine spielfähige Mannschaft stellen können. Das Auswärtsspiel am Freitag beim EC Peiting sowie das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Riessersee müssen verlegt und neu terminiert werden.“