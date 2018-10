EC Peiting gewinnt turbulentes Kampfspiel

Eishockey: Oberliga Süd

von Jochen Schröder

Achtes Saisonspiel in der Eishockey-Oberliga Süd: In dem hat der EC Peiting am Freitagabend im sogenannten Sponsorenspiel gegen den EV Landshut wieder gewonnen.

Peiting – Die Vorzeichen für den EC Peiting waren gut vor dem Anpfiff gegen den namhaften Ligarivalen aus Landshut: Zwölf der zurückliegenden 16 Begegnungen haben die Peitinger gewonnen. Mit diesem – statistischen Wissen – im Rücken, aber auch selbstbewusst durch die Tabellenführung nach sieben Siegen in sieben Spielen, sind die Spieler von ECP-Coach Sebastian Buchwieser in den Klassiker gegen Landshut gestartet.

Druckvoll beginnen die Peitinger die Partie, haben schnell die ersten Chancen, müssen aber nach zwei Minuten die erste Strafzeit verdauen, weil sie einen Spieler zu viel auf dem Eis haben. Aber: Rob Brown trifft in der vierten Minute zur Führung der Gastgeber, auch wenn die Landshuter dagegen protestieren.

Die Peitinger präsentieren sich im ersten Drittel sehr stark. So stark, dass Gästecoach Axel Kammerer in der zehnten Minute eine Auszeit nehmen muss, um sein Team neu einzustellen. Und das wirkt: Als Alex Winkler beim ECP auf der Strafbank sitzt, erzielt Marc Schmidpeter den Ausgleich. Das Buchwieser-Team verpasst es dagegen in seiner Drangphase in dem nickliger werdenden Spiel, die Führung auszubauen. Nach der Auszeit wird Landshut besser, in die erste Pause geht es aber mit dem Unentschieden.

Das zweite Drittel beginnt mit einer Ansage von Schiedsrichter Daniel Harrer, der die Mannschaftskapitäne auffordert, wieder Eishockey zu spielen und die unnötigen Nickligkeiten zu unterlassen. Den ersten Akzent setzen danach die Gäste: Luca Trinkberger bringt die Landshuter in der 24. Minute erstmals in Führung, wobei ECP-Goalie Andreas Magg in dieser Szene sehr unglücklich agiert.

Die Peitinger laufen dem Rückstand hinterher und drängen auf den Ausgleich, können aber ihre Chancen selbst in doppelter Überzahl nicht nutzen.

Schlimmer noch: Die Peitinger wirken mit zunehmender Spieldauer leicht verunsichert, wozu auch die nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen der Schiedsrichter beitragen. Kurz vor Drittelende geraten die Gastgeber dadurch sogar zweimal in doppelte Unterzahl, können diese aber zunächst ohne weiteres Gegentor überstehen.

In der 36. Minute ist es dann aber soweit: Schmidpeter erzielt in doppelter Überzahl die 3:1-Führung für die Landshuter, mit der es auch in die zweite Pause geht.

Im Schlussabschnitt versuchen die Peitinger weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen. Andreas Feuerecker Wirft alle Gewalt und allen Frust in einen Schlagschuss und erzielt in der 42. Minute das so wichtige 2:3 aus Peitinger Sicht. Und besser noch: Ty Morris trifft zwei Minuten später zum 3:3-Ausgleich. Der Jubel bei den Peitinger Fans unter den fast 900 Zuschauern ist riesig, verspricht es doch eine spannende Schlussphase zu werden.

Und in der fallen die Gäste durch überharte Spielweise auf. Und sie machen sogar noch das Tor zum 4:3 (51.).

Der ECP kämpft aber wacker weiter. Kostourek trifft noch zum Ausgleich (54.) 26 Sekunden vor der Schlusssirene erzielt Kostourek sogar den 5:4-Siegtreffer.