Ohne Hokuspokus gegen Landshut

Der Kapitän ist wieder an Bord: Anton Saal hat seine Oberkörper-Verletzung überstanden und kann am Wochenende auflaufen.

Peiting reist nach Niederbayern

von Thomas Fritzmeier schließen

Peiting - Zum Ende der Hauptrunde warten mit dem EV Landshut und Aufsteiger EHC Waldkraiburg zwei machbare Aufgaben auf den EC Peiting. Trainer Sebastian Buchwieser erwartet zwei Siege von seiner Mannschaft, verzichtet aber auf Hexerei.

Immer mit dem rechten Fuß zuerst auf das Spielfeld – natürlich in der Glücksunterwäsche. Sportler und auch Trainer sind häufig abergläubisch, haben eigene Rituale. Einige sprechen mit ihrem Schläger oder dem Ball. In Afrika kann es auch mal vorkommen, dass Fußballer in den gegnerischen Strafraum pinkeln. Sebastian Buchwieser schmunzelt, wenn er von derlei Hokuspokus hört. Der Trainer des EC Peiting hat in seiner Karriere als Spieler und Coach schon einige verrückte Eigenarten von Spielern erlebt. Auf die Spitze trieb es der ehemalige ECP- und SCR-Torwart Paul Cohen. Der Kanadier war vor dem Spiel nicht mehr ansprechbar, starrte eine Stunde lang mit einem Handtuch über dem Kopf auf eine Markierung am Kabinenboden. „Ein Torhüter halt. Die sind meistens ein bisserl verrückt“, sagt Buchwieser und schüttelt den Kopf.

Und Buchwieser selbst? Ist nicht abergläubisch, wie er versichert. Er hat auch kein Glückshemd. Auch keine Sieges-Krawatte oder ähnliches. „Brauche ich nicht“, sagt er. Dass heute Freitag, der 13. ist, tangiert ihn daher relativ wenig. „Ein Tag wie jeder andere.“

So ganz stimmt das freilich nicht. Schließlich spielt Buchwieser mit seinem Team heute Abend beim EV Landshut (Spielbeginn: 19.30 Uhr) – und Spieltage sind immer was besonderes für Sportler. Aberglaube hin oder her.

Um in Niederbayern zu gewinnen, sollten die Peitinger, bei denen Anton Saal nach überstandener Verletzung wieder im Kader steht, aber keine Hexerei brauchen. Der EVL steckt tief in der Krise. Abseits der Eisfläche geht es beim EVL seit Monaten drunter und drüber. (siehe Textende). Und auch sportlich läuft es alles andere als rund. Zuletzt kassierte das Team vier Niederlagen am Stück, ist mittlerweile nur noch Siebter. Ein Sieg in Landshut, so Buchwieser, sei auf jeden Fall wünschenswert.

Das gleiche gilt freilich auch für das letzte Heimspiel der Vorrunde (danach spielen die besten acht Mannschaften unter Mitnahme der Punkte eine Zwischenrunde) gegen den EHC Waldkraiburg (So., 18 Uhr). „Unser Ziel fürs Wochenende sind sechs Punkte“, sagt Buchwieser. Das Wort Pflichtsieg kommt ihm dabei aber nicht über die Lippen. „Das habe ich einmal angedeutet – und prompt haben wir verloren. Darum sage ich das nicht mehr.“

So ganz ohne Aberglauben geht es bei ihm also doch nicht.

Es fehlen: Lukas Gohlke (Kreuzbandanriss), Tim Rohrbach (Gehirnerschütterung), Alexander Winkler (gesperrt).

DIE GEGNER AM WOCHENENDE

EV LANDSHUT

Spielbeginn: am Freitag, 13. Januar, im Eisstadion Landshut.

Zum Gegner: Die Teilnahme an der Zwischenrunde und damit auch an den Playoffs hat der EV Landshut als Siebter schon sicher. Ein kleiner Lichtblick in einer schwierigen Saison. Nach der abgewendeten Insolvenz im Dezember, machten sie zuletzt mit der Entlassung von Trainer Bernie Englbrecht Schlagzeilen. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Aktuell wird die Mannschaft von Ex-Profi Alexander Serikow betreut. Die bisherigen Ergebnisse gegen den ECP: 0:2, 3:5 und n.V.5:4.

EHC WALDKRAIBURG

Spielbeginn: am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Eishalle in Peiting.

Zum Gegner: Bayernliga-Meister Waldkraiburg hat die Playoffs bereits verpasst, hat an den letzten beiden Spieltagen der Hauptrunde keine Chance mehr, auf Platz acht zu springen. Zuletzt gab es für die Löwen drei Niederlagen am Stück. In den bisherigen Duellen gegen den ECP blieb die Mannschaft von Rainer Zerwesz jeweils ohne eigenen Treffer (0:3, 0:1, 0:1). Topscorer ist Neuzugang Thomas Vrba (kam aus Schönheide) mit 30 Punkten.