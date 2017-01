ECP gibt in Deggendorf das Spiel aus der Hand

Eishockey: Oberliga Süd, Endrunde

Peiting/Deggendorf - Zweiter Auftritt des EC Peiting in der Endrunde der Eishockey-Oberliga Süd: Nach dem 6:3-Auftakterfolg gegen Landshut gibt es am Sonntagabend in Deggendorf eine 2:4-Pleite.

Das Spiel beginnt aus Peitinger Sicht gar nicht gut: Routinier Ty Morris kann aufgrund von Leistenproblemen vorerst gar nicht auflaufen. Aber nachdem die Begegnung angepfiffen ist, erwischen die ECP-Spieler um Trainer Sebastian Buchwieser einen Start nach Maß: Brad Miller zieht in der vierten Minute einfach mal ab, und der Puck schlägt im Deggendorfer Kasten zum 1:0 für Peiting ein.

Die Deggendorfer reagieren mit wütenden Angriffen, bringen den ECP in Überzahl in Gefahr, aber Peitings Keeper Florian Hechenrieder zeigt wie immer seine Klasse und hält seinen Kasten vorerst sauber.

Es ist ein gutes Spiel, das die beiden Mannschaften den 561 Zuschauern zeigen – mit Chancen auf beiden Seiten. Zur Freude der Peitinger kann Morris in der zehnten Minuten dann doch aufs Eis, und es wird direkt gefährlich, aber Anton Saal und Dominic Krabbat scheitern am DSC-Keeper. Besser macht es Martin Andrä, der auf Zuspiel von Milan Kostourek auf 2:0 für den ECP erhöht (15.). Clever und gut bringt Peiting diese Führung in die erste Pause.

Nach Wiederanpfiff dann ein Nackenschlag für den EC Peiting: Nach acht Sekunden verkürzt Kyle Gibbons auf 1:2 für Deggendorf, als Kostourek für den ECP noch auf der Strafbank sitzt. Doch die Gäste aus Peiting zeigen sich keineswegs geschockt, das Buchwieser-Team spielt weiter energisch aufs Deggendorfer Tor, will den nächsten Treffer erzielen. Zunächst aber erfolglos.

Und das rächt sich: In Überzahl zieht Deggendorfs Andreas Gawlik von der blauen Linie ab, und Patrick Beck fälscht den Puck unhaltbar zum 2:2 ab (29.).

Das Spiel ist spannend, wogt hin und her, und die beiden Goalies avancieren zu den besten Spielern ihrer Teams, vereiteln Chancen fast im Sekundentakt. Zwei Minuten vor Schluss wird ECP-Goalie Hechenrieder dann doch überwunden: In einer Kopie des 2:2 trifft Beck in Überzahl nach Gawlik-Schuss zum 3:2 für Deggendorf (38.). Mit dem geht es in die zweite Pause.

Spannend und chancenreich ist auch der dritte Durchgang. Es wird aber auch hektischer mit einigen Raufereien. Nach einer von diesen muss ECP-Spieler Brad Miller mit Spieldauer-Strafe zum Duschen. Und es kommt noch schlimmer für das Buchwieser-Team: Curtis Leinweber trifft in Überzahl zum 4:2 für den DSC (50.). Das Spiel wird noch eine Spur hitziger und härter mit vielen Strafzeiten, Martin Andrä muss verletzt vom Eis, und ein Treffer will den Peitingern vorerst nicht mehr gelingen. Dem ECP läuft die Zeit weg, es bleibt bei der 2:4-Niederlage.