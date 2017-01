Peiting kassiert fünfte Niederlage gegen Tölz

Eishockey-Oberliga-Süd, Endrunde:

Der EC Peiting kann in dieser Saison einfach nicht gegen die Tölzer Löwen gewinnen. Auch im fünften Derby zieht der ECP nach einer intensiven und hart umkämpften Partie knapp den Kürzeren.

Peiting – „Wir haben bis zum Schluss alles probiert, aber leider hat es wieder nicht gereicht“, sagte ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach der 2:3-Niederlage enttäuscht. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, bei dem mehr drin war“, stellt der ECP-Trainer seinem Team ein gutes Zeugnis aus. Das entscheidende Manko, die schlechte Chancenverwertung, kostet den Peitingern aber ein besseres Resultat.

Das Derby vor nur gut 700 Zuschauern beginnt für die Hausherren unerfreulich. Das erstmals in der Oberliga zum Einsatz kommende Schiedsrichterduo urteilt überaus kleinlich und schickt gleich Andreas Feuerecker in die Kühlbox. Gerade als er zurückkommt, erzielt Iiro Vehmanen (3.) das 0:1. Die Peitinger zeigen sich davon aber nicht geschockt. In Überzahl gleicht Simon Maier (6.) umgehend aus. Bei zwei erneut harten Strafen gegen beide Teams gelingt Ty Morris (7.) per Abstaubertor wenig später auch noch das 2:1.

Der ECP bestimmt jetzt das Geschehen. Florian Stauder (12.) verpasst es aber, freistehend nachzulegen. Kurz danach übersieht das Schiedsrichterduo einen Stockschlag gegen Milan Kostourek (14.) abseits des Spielgeschehens. Der Tscheche kann nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Weniger glücklich agiert dagegen der ECP kurz vor Drittelende. Ein Bandenabpraller überrascht Goalie Florian Hechenrieder, so dass Julian Kornelli (17.) ungehindert zum 2:2 einschiebt.

Im zweiten Durchgang kämpfen beide Mannschaften um jeden Zentimeter Eis. Chancen lassen die Abwehrreihen – beim ECP zeigt Manuel Bartsch ein gutes Debüt als zum Verteidiger umgeschulter Stürmer – nur wenig zu. Die beste Gelegenheit vergiebt Löwen-Verteidiger Christian Kolaczny (29.), der den Pfosten trifft. In der Schlussphase des Mittelabschnitts scheitert auf der Gegenseite Maier am starken Tölzer Torhüter Markus Janka.

Der rückt im letzten Drittel mehr in den Mittelpunkt, da er die Peitinger Stürmer förmlich zur Verzweiflung bringt. Die Gäste sorgen auch mehrfach für Gefahr. Stefan Reiters (44.) Drehschuss landet unhaltbar zum Tölzer 3:2 im Peitinger Netz. Der ECP drängt danach auf den Ausgleich. In doppelter Überzahl für über eine Minute sorgt er für Dauerbeschuss des Tölzer Kastens. Der Ausgleich will aber nicht fallen. In der Schlussphase bekommt der ECP ein weiteres Powerplay, aber auch das weiß die Buchwieser-Truppe nicht zu nutzen. Brad Miller, Maier und Stauder finden in Janka ihren Meister. Auch die Herausnahme von Hechenrieder kurz vor dem Ende kann die Partie nicht mehr wenden.

Roland Halmel