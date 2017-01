Mit Optimismus gegen schlagbare Gegner

Wollen gegen die Tölzer am Sonntag wieder jubeln, vor allem aber den ersten Saisonsieg gegen die Isarwinkler einfahren: Peitings Anton Saal (rechts) und Dominic Krabbat.

Eishockey Oberliga Süd Endrunde

von Jochen Schröder schließen

Nächstes Hammer-Wochenende für den EC Peiting in der Endrunde der Eishockey Oberliga Süd: Das Team von Trainer Sebastian Buchwieser gastiert am heutigen Freitag beim ERC Sonthofen und empfängt am Sonntag die Tölzer Löwen. Punkte sind dabei eigentlich Pflicht.

Peiting – Gar nicht gut in die Oberliga-Saison gekommen sind die Bulls aus Sonthofen: Lange lag das Team am Tabellenende, hat es dann aber noch auf Tabellenplatz acht und somit in die Endrunde geschafft. „Ich hätte sie eigentlich auch etwas weiter vorne erwartet, bei dem Kader, den die Mannschaft hat“, sagt Peitings Trainer Sebastian Buchwieser. Dass die Sonthofener definitiv stark, aber auch schlagbar sind, hat sich im Saisonverlauf gezeigt: Zwei Niederlagen stehen im direkten Vergleich zwei Siege gegenüber.

„Das wird ein hartes Stück Arbeit“, sagt Buchwieser vor dem Vergleich mit den Bulls, die in der Endrunden-Tabelle derzeit auf dem achten und damit letzten Tabellenplatz liegen – nach der 2:3-Niederlage in Regensburg und dem 4:3-Erfolg (nach Penalty) gegen die Tölzer Löwen.

Apropos Tölzer Löwen: Die spielen in diesem Jahr eine starke Oberliga-Saison, haben die Hauptrunde auf Tabellenplatz zwei abgeschlossen. „Gerade im Dezember haben die einen Lauf gehabt, sind top-besetzt, eine Top-Mannschaft“, sagt Buchwieser. „Und der wollen wir am Sonntag vor dem eigenen Publikum wieder einen heißen Kampf bieten“, sagt der Trainer.

Damit übt sich Buchwieser in Optimismus, obwohl alle vier Vergleiche mit den Tölzern in der Hauptrunde verloren worden sind: „Dabei sind die Ergebnisse aber immer knapper geworden“, sagt Buchwieser mit Verweis auf die zurückliegenden vier Niederlagen (0:5/2:3/2:5/3:4 OT). „Denn auch Tölz ist schlagbar“, sagt der ECP-Trainer und hütet sich aber davor, eine Punktevorgabe für sein Team zu machen.

„Natürlich werde ich am Ende des Tages an den erreichten Punkten gemessen, die wir geholt haben“, weiß Buchwieser. „Aber ich schaue vielmehr auf die Leistung der Mannschaft, und bei der zeigt der Trend seit Wochen nach oben“, so der Peitinger Trainer.

Nach seinen Worten stimmen die Abläufe im Spiel innerhalb der Mannschaft, jetzt liege das Augenmerk verstärkt darauf, die Neuzugänge Milan Kostourek und Jörg Noack noch besser ins Team einzubauen.