Peiting verliert in Sonthofen zu hoch

Eishockey, Oberliga-süd, Endrunde

von Jochen Schröder schließen

Eishockey-Oberliga Süd, der EC Peiting tritt in der Endrunde beim ERC Sonthofen an: In diesem Spiel gab es am Freitagabend eine 2:5-Pleite für den ECP um Trainer Sebastian Buchwieser.

Peiting – Der EC Peiting kommt in Sonthofen zu Beginn des ersten Drittels noch nicht so richtig in Fahrt. Nach sechs Minuten zeigt die Statistik bereits sechs Chancen für die Hausherren, denen nur eine Peitinger Möglichkeit gegenübersteht. Zunächst bleibt die chancenmäßige Überlegenheit der Gastgeber in einer bis dato fairen Partie für Peiting aber folgenlos, da der starke Peitinger Keeper Florian Hechenrieder alle Sonthofener Chancen entschärfen kann. Torlos geht es in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel bleiben Tore zunächst Mangelware, obwohl die Peitinger besser werden und zu guten Chancen kommen. In der 27. Minute ist es dann aber soweit: Benjamin Kronawitter trifft zur Sonthofener Führung. Der ECP übersteht in der Folge zwei Unterzahl-Situationen unbeschadet und geht mit dem 0:1 in die zweite Pause.

Zu Beginn des letzten Durchgangs belohnt sich Peiting für seine Leistungssteigerung: Anton Saal trifft auf Zuspiel von Simon Maier und Fabian Weyrich zum 1:1-Ausgleich, das Spiel ist wieder offen. Doch Sonthofen ist an diesem Abend einfach das im Kopf schnellere Team: Zehn Minuten vor Schluss erzielt Fabio Carciola die 2:1-Führung für die Gastgeber, obwohl die Peitinger zuvor einen Stockschlag gegen Ty Morris gesehen haben wollen.

Der ECP kämpft und rackert und belohnt sich erneut: Simon Maier trifft vier Minuten vor Schluss auf Zuspiel von Andreas Feuerecker und Ty Morris zum 2:2-Ausgleich.

Die Sonthofener Reaktion folgt aber wieder umgehend: Martin Guth bringt die Hausherren mit 3:2 in Front (57.).

ECP-Coach Buchwieser muss reagieren, nimmt Goalie Florian Hechenrieder vom Eis, doch das bringt auch nichts mehr. So gelingen Sonthofen noch zwei empty-net-goals zum enttäuschenden weil zu hohen 2:5-Endstand aus Peitinger Sicht.