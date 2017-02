Peiting verliert trotz unbändigen Kampfes

Eishockey-Oberliga Süd, Endrunde

von Jochen Schröder schließen

Nach dem jüngsten Null-Punkte-Wochenende wollte Eishockey-Oberligist EC Peiting wieder ein Erfolgserlebnis und Punkte. Und das hat am Freitagabend beim EV Regensburg fast geklappt.

Peiting/Regensburg – Der letzte Auftritt der Peitinger in Regensburg ist mehr als gut verlaufen: Kurz vor Weihnachten gewann das Team von ECP-Trainer Sebastian Buchwieser mit 4:1. Am Freitagabend plätschert die Partie zu Beginn des ersten Drittels etwas vor sich hin, die Regensburger haben zwei gute Chancen, für Peiting vergibt Ty Morris eine sehr gute Gelegenheit.

Besser macht es Florian Stauder in der 5. Minute: Auf Zuspiel von Ty Morris und Alex Winkler trifft er zur Peitinger Führung. Anschließend übersteht der ECP eine Unterzahl unbeschadet. Der EVR feuert mehr Schüsse ab, in Führung bleibt aber der ECP, weil Goalie Florian Hechenrieder wie schon die ganze Saison über sensationell hält. In der 12. Minute ist aber auch Hechenrieder geschlagen, Yannick Drews erzielt den 1:1-Ausgleich.

Und es kommt noch bitterer für das Buchwieser-Team: Brandon Wong bringt den EVR in Führung (15.), der in dieser Phase das bessere Team ist. Mit 1:2 aus Peitinger Sicht geht es in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel sind die Regensburger zunächst wieder am Drücker, Hechenrieder muss immer wieder rettend eingreifen. Anschließend überstehen die Peitinger eine Unterzahlsituation, werfen sich aufopferungsvoll ins Regensburger Power-Play.

Peiting wird besser: Anton Saal hat in dieser Phase die große Chance zum Ausgleich, scheitert aber am starken neuen EVR-Keeper Peter Holmgren. Kurz danach können die Gäste aus Peiting aber endlich nochmal ihr Überzahlspiel erfolgreich nutzen: Milan Kostourek trifft zum 2:2-Ausgleich (30.).

Die Partie ist in dieser Phase ausgeglichen und offen. Peiting hat sich hereingekämpft in diese Begegnung, profitiert davon, dass Schiedsrichter Alfred Hascher sehr großzügig pfeift, was dem Buchwieser-Team mit seinem aggressiven Forechecking entgegenkommt. Mit dem 2:2 geht es in die zweite Pause.

Auch im dritten Durchgang hält Florian Hechenrieder den ECP im Spiel, als Regensburg mit mehreren guten Chancen aus der Kabine kommt. Unachtsamkeiten in der ECP-Defensive bestraft der EVR in der 43. Minute durch Brandon Wong. Aber der ECP schlägt zurück, zeigt Moral: Morris erzielt den erneuten Ausgleich (44.). Eine Überzahl kann der ECP danach trotz guter Chancen nicht nutzen. Anschließend liefern sich Sean Morgan und Christoph Frankenberg eine wilde Schlägerei, die einige Strafminuten nach sich zieht.

Mit Moral, Härte und Kampf will der ECP dieses Spiel gewinnen. Die Partie wogt hin und her, ein Tor fällt aber nicht mehr. So geht es in die Verlängerung.

Und in der erzielt Regensburgs Barry Noe bereits nach 42 Sekunden den bitteren 4:3-Siegtreffer gegen den EC Peiting.