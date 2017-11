Gutes Überzahlspiel reicht für den EC Peiting nicht gegen Selber Wölfe

Wo bitte ist der Puck? Vor dem Kasten des EC Peiting ging es am Mittwochabend öfters heftig zu, das Team von Sebastian Buchwieser kassierte bei der Niederlage gegen die Selber Wölfe nicht weniger als sechs Gegentreffer.

Eishockey: Oberliga Süd

Zum dritten Mal in Folge muss sich der EC Peiting auf eigenem Eis einem Spitzenteam der Oberliga beugen. Nach den Starbulls Rosenheim und dem EV Regensburg hat der ECP gegen konterstarke Selber Wölfe den Kürzeren gezogen.

Peiting – „Im zweiten Drittel haben wir durch die langen Wechsel die Struktur verloren und uns zu viele einfache Scheibenverluste geleistet“, monierte ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach der 3:6- Niederlage gegen Selb. „Bei 5 gegen 5 haben wir Probleme, aber durch die Überzahltore haben wir uns wieder zurückgekämpft“, lobte Buchwieser die Moral seiner Truppe, die schon im zweiten Durchgang mit drei Toren hinten lag.

Die Partie begann mit kleiner Verspätung, da ECP-Verteidiger Fabian Weyrich für 500 Spiele geehrt wurde. Im Anschluss standen die Peitinger offensiv gut, in der Verteidigung durch den Ausfall von Brad Miller und Christoph Frankenberger jedoch dünn besetzt und gleich unter Druck: Die routinierte Selber-Truppe nutzt die erste gute Chance zur Führung, Kyle Piwowarczyk (2.) versenkte eine Direktabnahme zum 1:0 für Selb.

Der ECP, der im ersten Durchgang mit vier Reihen agierte, versuchte gleich zu antworten. Die ersten Chancen brachten aber nichts ein. Erst Tim Rohrbach (9.) gelang im Nachschuss der Ausgleich. Danach verpassten es die Hausherren aber, nachzulegen, da Milan Kostourek (9.) eine gute Gelegenheit ausließ.

Im Powerplay der Wölfe bekan dann ECP-Goalie Florian Hechenrieder erstmals die Chance, sich auszuzeichnen, als er einen Schuss von Devid Hördler (13.) entschärfte. Danach versuchen die Selber, das Tempo zu verschleppen, was bis zur ersten Sirene auch gelang.

Aus der Kabine kamen die Gäste aber mit mehr Schwung. Dominik Müller (21.) zog von der Blauen ab und überwandt Hechenrieder, dem die Sicht verstellt war. Im Anschluss ließen sich die Peitinger zweimal eiskalt auskontern. Erst traf Jared Mudryk (24.) und wenig später machte Dominik Kolb (27.) in Selber Unterzahl auch noch das 4:1 für die Gäste.

Die Hausherren zeigten sich davon aber nur kurzzeitig geschockt. Nach einem Cross-Check gegen Fabian Dietz in ECP-Überzahl kassierte Wölfe Verteidiger Leon Kremer eine Spieldauerstrafe (29.). Nur 13 Sekunden hatten die Peitinger zwei Mann mehr auf dem Eis, als Andreas Feuerecker (30.) zum 2:4 einnetzte. Noch immer im Powerplay, ließ Dominik Krabbat (32.) auch noch den Anschlusstreffer folgen. Der Ausgleich lag danach mehrfach in der Luft, weil sich Selb weitere Strafzeiten einhandelte. Die Beste vergab Simon Maier (34.), dessen Hammer an der Stange landete.

Im Schlussdrittel versuchten die Peitinger, den Druck aufrecht zu erhalten. Das gelang aber nicht richtig. Selb konnte sich immer wieder befreien. Bei einer Großchance von Kolb (47.) verhinderte Hechenrieder einen größeren Rückstand. Der ECP sorgte vor allem weiterhin bei Überzahl für Gefahr. Im Powerplay verpassten jedoch Florian Stauder (51.) und Simon Maier, der vor dem leeren Kasten über die Scheibe schlug, den Ausgleich.

Kaum wieder komplett, waren dagegen die Selber erneut bei einem Konter erfolgreich. Michael Dorr (52.) sorgte für das 5:3. Stauder (54.) hätte es danach noch einmal spannend machen können. Er scheiterte aber an Wölfe-Goalie Niklas Deske. Als Buchwieser seinen Torhüter vom Eis nahm, machte Dorr (59.) mit seinem empty-net-Treffer endgültig alles klar.

Roland Halmel