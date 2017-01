Keine Zeit zum Durchschnaufen

EC Peiting

Peiting - Der straffe Spielplan der Eishockey-Oberliga gönnt den Teams keine Pause. Ein Spiel jagt aktuell das nächste. Am Wochenende trifft der EC Peiting zweimal auf den EV Lindau. Gegen den Ex-Club von Trainer Sebastian Buchwieser sollen zwei Siege her.

Das erste Saisonziel hat der EC Peiting schon vor ein paar Wochen erreicht. Die Teilnahme an den Playoffs ist fix. Zeit zum Durchschnaufen oder um den kleinen Erfolg zu feiern, bleibt den Peitingern aber nicht. Der ECP will mehr, sich auch das Heimrecht in der Meisterschaftsrunde sichern.

Vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde (anschließend spielen die ersten Acht noch eine Zwischenrunde mit 14 Partien) liegt der ECP auch voll im Plan, ist Vierter. Verfolger Deggendorf ist dem Team von Sebastian Buchwieser aber auf den Fersen, hat nur zwei Punkte Rückstand. Schon ein kleiner Ausrutscher der Peitinger reicht, und die Niederbayern könnten vorbeiziehen. „Es gibt also keinen Grund, sich auszuruhen. Wir brauchen weiterhin jeden Punkt“, sagt Buchwieser.

Die nächsten Zähler sollen am Wochenende aufs Konto des ECP wandern. Dann geht es zweimal gegen den EV Lindau. Am Freitag kommt Buchwiesers Ex-Team nach Peiting, am Sonntag tritt der ECP am Bodensee an. „Keine leichten Aufgaben“, sagt der Trainer. Für Aufsteiger Lindau geht es in der Schlussphase der Hauptrunde um sehr viel. Er braucht jeden Punkt, um sich für die Playoffs zu qualifizieren (siehe Kasten links).

Für Buchwieser sind die Wochenend-Duelle freilich auch persönlich etwas Besonderes. Gegen seine ehemalige Mannschaft will er sich gut präsentieren, möglichst beide Spiele gewinnen. „Ich hoffe, das Team hilft mir dabei.“

Am gestrigen Mittwoch hatte Buchwieser seiner Mannschaft trainingsfrei gegeben. „Die Männer sollen nicht nur in der Eishalle rumhängen.“ Ein bisserl Durchschnaufen ist also doch drin.

Es fehlen: Lukas Gohlke (Kreuzbandanriss), Ben Warda (Schulterluxation), Tim Rohrbach (Gehirnerschütterung), Simon Maier (gesperrt).

DER GEGNER AM WOCHENENDE

EV LINDAU

Spiel 1: am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in der Eishalle in Peiting.

Spiel 2: am Sonntag, 8. Januar, um 17.30 Uhr in der Eishalle in Lindau.

Zum Gegner: Aufsteiger Lindau kämpft noch um den Einzug in die Playoffs, hat als Neunter noch gute Chancen, den begehrten achten Platz zu erreichen. Momentan liegt der EVL nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Höchstadt, das Achter ist. In den verbleibenden vier Spielen müssen die Lindauer aber regelmäßig punkten, um noch den Sprung über den Strich zu schaffen. Vor allem an den letzten beiden Spieltagen der Hauptrunde gegen die direkten Konkurrenten aus Waldkraiburg (Auswärts) und Sonthofen (Heim) sind Siege Pflicht. Der ein oder andere Punkt gegen den ECP würde aber freilich auch nicht schaden. In den bisherigen Duellen mit den Peitingern ging der EVL, der nur eine seiner vergangenen sechs Partien gewinnen konnte, aber leer aus (2:5, 5:8). Topscorer ist Zdenek Cech mit 29 Zählern.