Belanglose, aber bittere Niederlage für den EC Peiting

Eishockey: Oberliga Süd Meisterrunde

von Jochen Schröder schließen

Vorletztes Spiel des EC Peiting in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd: Schon vor der Partie beim Tabellenletzten in Weiden stand fest, dass der ECP um Trainer Sebastian Buchwieser als Tabellenfünfter in die Playoffs gehen wird.

Peiting – Das dahingehend unwichtige Spiel gegen die Blue Devils haben die Peitinger am Freitagabend 4:6 verloren.

Die Peitinger beginnen in Weiden flott und spielen nach einer Minute bereits in Überzahl. Mehr als zwei Schüsse von Florian Stauder und Ty Morris springen aber nicht heraus. Danach sieht Peitings Hintermannschaft zweimal nicht gut aus, und prompt liegt der ECP mit 0:2 hinten (7./9., beide Marcel Waldowsky).

Die Weidener um Coach Ken Latta zeigen, dass sie die letzten zwei Spiele gewinnen wollen, um in den Playoffs nicht auf Oberliga-Nord-Meister Tilburg zu treffen. Dementsprechend gehen sie zu Werke und kommen in Überzahl sogar zum 3:0 (13.) durch Barry Noe. Auch die Peitinger haben Chancen, Treffer wollen aber nicht gelingen.

Im zweiten Drittel wird es nicht besser für den EC Peiting: Die Gäste kassieren in der 24. Minute das 0:4 durch Tom Pauker. Noch schlimmer: Josef Straka erhöht gar auf 5:0 für die Hausherren (27.).

In Überzahl gelingt den Peitingern in der 31. Minute endlich der erste Treffer durch Brad Miller. Und das Tor gibt den Gästen Auftrieb, die bissiger und besser werden, nicht untergehen wollen: Manuel Bartsch trifft nach schöner Kombination von Ty Morris und Simon Maier zum 2:5 (34.). Das macht Hoffnung auf den letzten Durchgang.

In dem liefern sich die beiden Mannschaften zunächst einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Auch wenn beide Teams wissen, dass die Partie eigentlich bereits entschieden ist. Dennoch geben die Peitinger weiter Gas, wollen sich möglichst noch gut für die anstehenden Playoffs einspielen.

Dann wird es plätzlich noch einmal spannend: Thomas Heger und Milan Kostourek verkürzen mit einem Doppelschlag in der 56. Minute auf 4:5. Der ECP nimmt den Goalie vom Eis und kassiert das Empty-Net-Goal zur 4:6-Niederlage.