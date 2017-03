EC Peiting mit schwacher Vorstellung gegen Selb

Eishockey, Oberliga Süd, Meisterrunde:

Die Generalprobe vor den Playoffs ist daneben gegangen, der EC Peiting verliert gegen ersatzgeschwächte Selber.

Peiting – „Vor allem im ersten Drittel waren wir nicht bereit, Oberliga-Eishockey zu spielen“, ärgerte sich ECP-Coach Sebastian Buchwieser nach der schwachen Vorstellung seines Teams, die mit einer deutlichen 2:6 Heimpleite endet. „Zuhause können und dürfen wir nicht so auftreten.“

Wegen der grassierenden Grippe und Verletzungen reiste der Tabellenzweite aus Selb mit nur zwölf Feldspieler an. Die Gäste beginnen ungewohnt defensiv gegen die Peitinger, die erneut vier Reihen aufbieten. Das hindert die Selber aber nicht daran, immer wieder gefährlich vor dem ECP-Kasten von Andy Magg aufzutauchen. Jared Mudryk (6.) verpasst in Überzahl noch die Führung, da sein Schuss an die Stange geht. Kurz danach scheitert Achim Moosberger (7.) an Magg. Der leistet sich wenig später aber einen fatalen Patzer, als er einen haltbaren Schuss von Mudryk (9.) zum 0:1 passieren lässt. In der Folge warten die ECP-Fans vergeblich auf eine Reaktion ihres Teams. Nur Jörg Noack (13.) sorgt mit seinem Alutreffer für Gefahr. Auf der Gegenseite machen es die Selber besser. Dan Heilman (15.) staubt nach einem Schlagschuss zum 2:0 ab, und wenig später bereitet der Wölfe-Routinier mit einem feinen Rückhandpass in Überzahl auch noch das dritte Gästetor vor, das Mudryk (16.) unbedrängt erzielen darf.

Erst im zweiten Durchgang wird das ideen- und harmlose Spiel der Peitinger besser. Eine gute Kombination im Powerplay verwertet Florian Stauder (27.) zum 1:3. Die Selber zeigen sich davon aber unbeeindruckt. Mit einem Kontertreffer stellt Moosberger (32. wieder den alten Abstand her. Die Peitinger geben sich aber noch nicht geschlagen. Erneut in Überzahl bringt Simon Maier (34.) den ECP wieder heran. Im Schlussdurchgang fällt die Aufholjagd allerdings aus, da der unglückliche Magg einen Distanzschuss nicht festhalten kann und Moosberger den Puck zum 2:5 über die Linie stochert. „Das war der letzte Nagel auf den Sarg“, gesteht Buchwieser hinterher. Die Selber kontrollieren in der Folge das Geschehen. Den Peitinger fällt auch in zwei Überzahlsituationen nicht mehr viel ein. Besser machen es die Wölfe. In Überzahl lassen sie Scheibe und Gegner laufen, bis Heilman (54.) das halbe Dutzend voll macht.

Roland Halmel