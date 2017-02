Peiting besiegt Spitzenreiter

Nicht zu bremsen: Peitings Topscorer Ty Morris traf in Selb doppelt.

Auswärtserfolg in Selb

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting zieht den Selber Wölfen die Zähne, holt beim Spitzenreiter der Oberliga Süd drei Punkte. Ty Morris sorgt mit einem Doppelpack im dritten Drittel für die Entscheidung.

Peiting – Sie bleiben der Angstgegner der Selber Wölfe: Der EC Peiting gewinnt auch das zweite Gastspiel in dieser Saison beim Spitzenreiter aus Oberfranken, siegt verdient mit 5:2. Weil Deggendorf in Sonthofen Punkte liegen lässt, verkürzt das Team von Trainer Sebastian Buchwieser den Rückstand auf Platz vier auf einen Zähler.

Die Peitinger, die ohne Dominic Krabbat (beruflich verhindert) und Simon Maier (gesperrt) auskommen müssen, setzen das erste Ausrufezeichen der Partie. Anton Saal und Milan Kostourek bringen Florian Stauder in Position. Der ECP-Knipser lässt sich nicht lange bitten, schießt die Gäste in Führung (5.). Schon der 14. Saisontreffer des Oberauers.

Der ECP steht auch in der Defensive stabil, lässt kaum etwas zu. Nur einmal wird es im ersten Abschnitt richtig brenzlig vor ECP-Keeper Florian Hechenrieder: Selbs Topscorer Jared Mudryk (18.) kommt völlig frei zum Abschluss, bringt den Puck aber nicht im Tor unter.

Im Mittelabschnitt klingelt es dann im Peitinger Kasten. Herbert Geisberger (22.) gelingt der Ausgleich. Selb jetzt am Drücker – und mit mehr Zug zum Tor. Hechenrieder im Gehäuse der Peitinger ist aber hellwach, hält seine Mannschaft im Spiel.

Auf der Gegenseite schickt Martin Andrä Anton Saal mit einem Zuckerpass auf die Reise. Der ECP-Kapitän ist alleine durch, versenkt den Puck eiskalt zum 2:1 (33.) im Selber Tor.

In der 36. Minute wird’s kurios: Schiedsrichter Christian Oswald verletzt sich an der Hand, muss vom Eis, wird in der Schiri-Kabine behandelt. Die Partie wird unterbrochen, die Drittelpause vorgezogen.

Oswald kann anschließend weitermachen – und steht sofort im Mittelpunkt. Der Unparteiische gibt einen Treffer der Selber nicht, entscheidet auf Torraumabseits. Eine knappe, aber richtige Entscheidung.

Ty Morris sorgt dann im Schlussabschnitt für die Vorentscheidung. Der Deutsch-Kanadier erhöht mit einem Doppelpack (45./46.) binnen eineinhalb Minuten auf 4:1. Vor allem beim 3:1 hilft Wölfe-Keeper Manuel Kümpel kräftig mit, greift daneben.

Die Gastgeber schlagen nochmal zurück. David Hördler verkürzt wenig später zum 2:4 (47.). Mehr gelingt dem Spitzenreiter aber nicht mehr.

Dafür sind die Peitinger nochmal erfolgreich. Andrä trifft mit seinem fünften Saisontor zum 5:2-Endstand (54.), macht den Dreier endgültig perfekt.