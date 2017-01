Die Comebacker schlagen zu

Drin ist das Ding: Peitings Dominic Krabbat (hinten) trifft in der Partie gegen Landshut bei doppelter Überzahl zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Peiting dreht Spiel gegen Landshut

Peiting – Der EC Peiting bleibt das „Comebacker-Team“ der Oberliga Süd. Gegen den EV Landshut drehte der ECP zum wiederholten Male einen deutlichen Rückstand, feierte am Ende einen deutlichen Sieg.

von Roland Halmel

„Die Mannschaft hat einfach die mentale Stärke, ein Spiel drehen zu können“, lobte ECP-Coach Sebastian Buchwieser seine Truppe nach dem 6:3-Heimerfolg.

Dabei erwischen die Peitinger wie schon zuletzt gegen Waldkraiburg einen denkbar schlechten Start. Gleich die erste Torchance verwertet Valentin Kopp (5.), der an der blauen Linie wartet und dann nicht konsequent genug attackiert wird, per Rückhandschlenzer zum 1:0 für die Gäste. In der ersten Überzahl lässt dann Max Hofbauer (8.) das 2:0 folgen.

Erst danach wachen die Peitinger auf. Eine Scheibeneroberung der ersten ECP-Reihe bringt den Anschlusstreffer: Florian Stauder bedient Ty Morris (9.), der mit einem Flachschuss zum 1:2 einnetzt. Stauder (10.) verpasst wenig später den möglichen Ausgleich. Stattdessen darf Roman Tyrdon (13.) ungestört hinter dem ECP-Gehäuse kurven und zum 3:1 für den EVL einschießen.

Von diesem Rückschlag erholen sich die Peitinger erst in der Schlussphase des Anfangsdrittels. Milan Kostourek (16.) und Dominic Krabbat (17.) scheitern bei ihren guten Möglichkeiten aber am EVL-Goalie Max Engelbrecht. Morris muss im Anschluss behandelt werden. Für ihn kommt Neuzugang Jörg Noack zu seinem ersten von insgesamt fünf Wechseln. „Er zeigt gute Ansätze, er wird uns weiterhelfen“, gibt es hinterher Lob für den 24-jährigen von Buchwieser, der offensichtlich in der Kabine die richtigen Worte findet.

Denn im zweiten Durchgang tritt der ECP noch druckvoller und effektiver auf. Dosenöffner in der flotten und abwechslungsreichen Partie zugunsten der Hausherren ist ein Unterzahltor. Krabbat (25.) ist nicht zu halten und hämmert die Scheibe unhaltbar zum 2:3 in die Maschen. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Drei Sekunden vor dem Ablauf einer doppelten Überzahl für den ECP ist wieder Krabbat (29.) zur Stelle, bugsiert die Scheibe zum 3:3 über die Linie.

„Wir haben heute zu viele dumme Strafzeiten kassiert“, ärgerte sich danach Landshuts Coach Alex Serikow.

Bei Gleichzahl kann es der ECP aber auch. Ein Schuss von Brad Miller prallt von der Bande ab und Kostourek (34.) staubt zum 4:3 ab. Spiel damit gedreht.

Entschieden ist aber noch nichts, da sich die Landshuter wehren und das mit einem neuen Torhüter, da Englbrecht für Patrick Berger den Posten räumt. „Er kann aber nichts für die Gegentore. Er wurde von seinen Vorderleuten im Stich gelassen“, kommentiert Serikow den Wechsel, mit dem er seinen Team neues Leben einhauchen will. Das klappt Ende des zweiten Durchgangs, als die Gäste in Überzahl auf den Anschluss drängen. Hechenrieder im ECP-Tor lässt sich aber nicht bezwingen.

Im Schlussdrittel geht den Niederbayern dann zunehmend die Kraft aus, Die Peitinger dominieren das Geschehen und machen mit einem Doppelschlag alles klar. Ein fulminantes Solo schließt Andreas Feuerecker (47.) mit dem 5:3 ab. Wenig später fälscht Anton Saal (49.) einen Miller-Schuss in Überzahl zum 6:3 ab. Damit ist die Partie gelaufen. Die Comebacker vom ECP haben wieder zugeschlagen.