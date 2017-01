Stauder sichert späten Sieg

Peiting dreht Spiel

Peiting - Der EC Peiting erzielt gegen Lindau in den letzten sechs Minuten drei Treffer, holt sich so doch noch den Dreier. Matchwinner in einer spannenden Partie sind Milan Kostourek und Florian Stauder.

Ja, der EC Peiting hat für das Heimspiel gegen den EV Lindau genügend Spieler zusammenbekommen. Und ja, in der aktuellen Situation ist das tatsächlich eine Meldung wert. Denn die Verletzungsmisere, die die Peitinger schon seit Monaten belastet, nimmt immer größere Ausmaße an. Im Heimspiel gegen Lindau fehlten Trainer Sebastian Buchwieser neben den zahlreichen Langzeitverletzten auch noch Anton Saal (Oberkörperverletzung) und Anton Radu (krank), die kurzfristig passen mussten.

Buchwieser musste daher mal wieder improvisieren, beordert Steven Wagner (18) aus der DNL-Mannschaft zu den Profis, um zumindest drei spielfähige Reihen zu haben. Wagner agiert bei seinem Debüt fehlerfrei, empfiehlt sich für weitere Einsätze.

Die entscheidenden Szenen sind aber den Routiniers vorbehalten. Milan Kostourek und Florian Stauder drehen in den letzten sechs Minuten die Partie, machen aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Erfolg.

Im ersten Drittel sind den Peitingern die zahlreichen Ausfälle deutlich anzumerken. Die Abstimmung fehlt, in der Offensive läuft wenig zusammen. Aufsteiger Lindau nutzt die Probleme der Gastgeber, spielt mutig nach vorne, ist in den ersten 20 Minuten mindestens ebenbürtig – und nah dran an der Führung: Jeffrey Smith setzt nach einem Schuss der Lindauer nach, stochert den Puck vermeintlich über Linie. Der EVL-Angreifer reißt die Hände in die Höhe, dreht jubelnd ab. ECP-Keeper Florian Hechenrieder schüttelt sofort den Kopf, zeigt den Puck in seiner Fanghand. Schiedsrichter Martin Holzer überlegt kurz, breitet dann die Arme aus, entscheidet: Kein Tor.

Kurz vor der Pause haben die Peitinger die große Chance, selbst in Führung zu gehen. Thomas Zeck, der einen Pass abgefangen hatte, stürmt alle aufs Gästetor zu, scheitert aber an EVL-Torwart Korbinian Sertl, der den Puck mit viel Mühe übers Tor lenkt.

Nach dem Seitenwechsel drückt der ECP das Gaspedal voll durch, ist drückend überlegen, spielt die Gäste sogar in Unterzahl schwindlig. Ein Tor gelingt ihm aber nicht. Auch weil Milan Kostourek und Florian Stauder beste Chancen liegen lassen, aus guten Positionen den Puck am Tor vorbei schieben.

Aus dem Nichts geht Lindau schließlich in Führung. Marco Miller zieht bei Vier-gegen-Vier einfach mal ab, Hechenrieder ist die Sicht versperrt – 1:0 (35.) für die Gäste.

Der Schlussabschnitt ist noch keine zwei Minuten alt, da klingelt es schon wieder im Kasten der Peitinger. Sascha Paul wird nicht entscheidend gestört, verwandelt seinen eigenen Nachschuss zum 2:0 (42.). Den Vorsprung verteidigen die Lindauer anschließend mit Mann und Maus. Immer wenn ein Peitinger abzieht, bekommen sie noch einen Fuß oder ein anderes Körperteil dazwischen, verhindern so den Anschlusstreffer.

Sechs Minuten vor Schluss liegt die Scheibe dann endlich im Netz: Kostourek verkürzt zum 1:2 (55.). Der Tscheche, der seit Wochen in überragender Form ist, legt nur 53 Sekunden später nach, erzielt den Ausgleich. Im Powerplay glänzt Kostourek als Vorbereiter, setzt Stauder in Szene, der ganz cool zum 3:2 (59.) einnetzt und Peitings Not-Team den Dreier sichert.